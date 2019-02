DIRECT. Climat : l'activiste Greta Thunberg à Paris pour la deuxième mobilisation des jeunes contre le réchauffement climatique

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CLIMAT

: Nouveau petit détour par les rues de Paris. La manifestation des jeunes pour le climat, à laquelle participe l'adolescente suédoise Greta Thunberg, s'est élancée de la place de l'Opéra.

: "Des mesurettes qui ne sont pas à la hauteur." Alors que la pollution aux particules fines atteint un pic en Ile-de-France la vitesse a été abaissée de 20 km/h par la préfecture de police. "Insuffisant", juge Christophe Najdovski, adjoint à la mairie de Paris chargé des transports. Retrouvez ici l'interview qu'il a accordée à franceinfo.

: La mobilisation des jeunes pour le climat se poursuit à Paris. Après la place de la République, plusieurs milliers d'entre eux sont désormais réunis place de l'Opéra, rapportent des journalistes sur place.

: Ce midi, l'air de Paris est plus pollué que celui de Pékin, selon les données compilées par le site Air Matters. La capitale française connaît un pic de pollution quand son homologue chinoise est plutôt dans un bon jour.









: On fait le point sur l'actu de la matinée :



•La Suédoise Greta Thunberg est arrivée à Paris pour défiler aux côtés des lycéens qui se mobilisent pour défendre le climat.



• Il était considéré comme la "voix" ayant revendiqué au nom du groupe Etat islamique les attentats du 13-Novembre. Le jihadiste Fabien Clain a été tué en Syrie où les derniers combattants du "califat" sont acculés dans une poche de résistance dans l'est du pays.



• Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a annoncé la fermeture totale de la frontière terrestre avec le Brésil, à deux jours de la date annoncée par l'opposant Juan Guaido pour l'entrée de l'aide humanitaire dans le pays.



• La Manif pour tous a annoncé qu'elle allait porter plainte pour diffamation publique contre la secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, qui avait évoqué "l'existence d'une convergence idéologique" sur la haine des homosexuels entre le mouvement et "les terroristes islamistes".

: Greta Thunberg est arrivée place de la République à Paris, à l'occasion du deuxième vendredi de mobilisation des lycéens pour le climat.

: "Ne pas lire ce rapport à l'heure actuelle (...) ça vous empêche de faire avancer l'état de crise dans lequel nous devons entrer". Le 6 février, un militant pour la justice climatique et sociale luxembourgeois a voulu savoir si les députés du Grand-Duché avaient lu le rapport du Giec.



: C'est en regardant des documentaires sur la fonte des glaciers, le sort des ours polaires et des animaux marins, que Greta Thunberg a pris conscience, à l'âge de 8 ans, de l'urgence climatique.









(MALIN HOELSTAD / SVD / TT NEWS AGENCY / AFP)



: "Comment pouvons-nous attendre de pays comme l'Inde ou le Nigéria qu'ils se préoccupent de la crise climatique si nous, qui avons déjà tout, ne nous en préoccupons pas, même une seconde, de nos engagements vis-à-vis de l'accord de Paris ?"





En novembre 2018, lors d'une conférence TED, elle pointe du doigt le manque d'action des pays développés, comme le sien, la Suède.

: Depuis son discours à la COP24, en décembre dernier, la Suédoise Greta Thunberg est sous le feu des projecteurs. A 16 ans, elle est devenue l'icône de la lutte contre le réchauffement climatique. Elle sera à Paris aujourd'hui aux côtés des jeunes qui se mobilisent pour le climat. Notre journaliste Aliénor Vinçotte dresse son portrait.









(STEFAN JERREVANG / AFTONBLADET / TT NEWS AGENCY / AFP)



: Des étudiants bloquent la Caisse des dépôts à Paris à l'occasion du deuxième vendredi de mobilisation pour le climat en France. La Suédoise Greta Thunberg est attendue place de la République dans la matinée.

: La SuédoiseGreta Thunberg sera à Paris aujourd'hui aux côtés des jeunes qui manifestent pour défendre le climat. L'adolescente de 16 ans est à l'origine du mouvement "Fridays for future" et de la vague de mobilisations de lycéens et étudiants.









(EMMANUEL DUNAND / AFP)