franceinfo junior. Quelles sanctions contre les violences policières ?

Manifestation à Paris contre les violences policières à l'appel du comité Adama Traoré en mémoire de celui-ci et de George Floyd tué aux Etats-Unis, 13 juin 2020. (NATHANAEL CHARBONNIER / RADIO FRANCE)

Les syndicats de policiers sont reçus depuis le 11 juin par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, dans un climat national et mondial de manifestations contre le racisme et les violences policières. Un mouvement lancé après la mort de George Floyd aux Etats-Unis. Pour en parler au micro de franceinfo junior : Josef et Noah, deux élèves de CM1-CM2 à l'école Alexandre Vincent à Treillières, près de Nantes. Pour répondre à leurs questions : David Di Giacomo, du service police justice de franceinfo.

Noah lui pose la première question : "pourquoi certains policiers sont violents avec des personnes de couleur de peau noire ?" Une question qui rappelle la vidéo de l'arrestation de George Floyd, qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Ce débat sur la question du racisme et des violences s'est invité en France aussi, avec une manifestation notamment le 2 juin ayant rassemblé près de 20 000 personnes, une autre manifestation doit avoir lieu demain. "Pourquoi ils sont violents alors que leur job c'est d'empêcher la violence ?", demande ensuite Noah dans l'émission. Est-ce qu'un policier se fait "gronder ou virer", s'il fait "du mal à un manifestant ?", enchaîne Josef. Sur cette page, écoutez en entier les questions des enfants et les réponses du journaliste police-justice de franceinfo, David Di Giacomo.