franceinfo junior. Pourquoi va t-il être obligatoire d'indiquer l'origine de la viande dans les cantines ?

franceinfo junior Estelle Faure et Marie Bernardeau Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Mardi 1er mars, c'est l'entrée en vigueur de l'obligation d'indiquer l'origine des viandes servies dans les cantines scolaires. Pierre-Yves Rommelaere est chef cuisinier dans un collège de l'Aude et membre du collectif Les pieds dans le plat, premier réseau national d’experts techniques pour la restauration collective bio-locale. Il répond aux questions des élèves de la classe de CM2 de l’école élémentaire Eustache-Varet de Violaines dans la région Hauts-de-France.

Jade prend la parole avec cette première question : "Je mange à la cantine de l'école tous les jours. Où achète-ton la viande qu'on y mange et qui le fait ?" et "Pourquoi va t-il être obligatoire d'indiquer l'origine de la viande ?" Ylan souhaiterait savoir s'"il y a déjà eu des drames à cause de l'origine de la viande dans le passé ?" Zélie, quant à elle s'interroge : "Qui décide de menus à la cantine ?" "Je n'ai pas toujours envie de manger de la viande. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de plats végétariens à la cantine ?", rajoute-t-elle.

On entend partout que le bio est bon pour la santé. Pourquoi n'est-ce pas obligatoire de fournir les repas complètement bio à la cantine? Zélie, sur franceinfo

Sur cette page, réécoutez toutes les questions des enfants et cette émission franceinfo junior.