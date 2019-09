franceinfo junior. Pourquoi les fast-food sont-ils autant aimés... et critiqués ?

Un hamburger sur un tapis de frites. (MATT CARDY / GETTY IMAGES EUROPE)

C'était le 17 septembre 1979 : il y a 40 ans, le premier restaurant McDonalds ouvrait ses portes et servait ses premiers hamburgers en France, à Strasbourg (Bas-Rhin). À l'époque, Christian a 11 ans, il habite dans le quartier et il n'avait "jamais vu de hamburgers à part dans des films américains (...) et c'était assez nouveau aussi au niveau du goût. Pour une fois que les parents trouvaient ça très bien de manger avec les doigts c'était super !", raconte-t-il à nos confrères de France Bleu. 40 ans après sa première incursion en France, l'enseigne dispose de 1 464 restaurants dans 1 148 villes françaises. Mais pourquoi ce type de restaurant plait-il autant ? Au micro de franceinfo junior, des élèves de CM1-CM2 de l'école Romainville à Paris interviewent Loïc Bienassis, historien de l'alimentation à l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation.

Le fast food moderne remonte à 1948

"Qui a inventé les fast-foods ?" demande d'abord Maya. L'invité du jour lui explique : "On pourrait presque dire que le fast-food – "manger rapidement" –c'est aussi vieux que le monde. À Rome dans l'Antiquité, il y a des siècles donc, ça existait déjà : on pouvait acheter de la nourriture et partir avec pour la manger. Mais quand on parle de fast food, il faut rajouter l'idée qu'il s'agit d'un type de restauration marqué par des grandes chaines d'origine américaine" comme McDonald's, Burger King, etc. "C'est pour ça que l'aliment par excellence, c'est le hamburger. Dans ce cas-là, l'inventeur du fast food moderne, on peut dire que ce sont les frères McDonald en 1948 aux Etats-Unis."



Rosa s'interroge à son tour : "pourquoi tout le monde aime ça ?" demande l'écolière. "Clairement, des gens n'aiment pas ça, des végétariens, des gens qui estiment que cette nourriture n'est pas bonne pour la santé. Par contre, c'est vrai que le fast food plait à énormément de gens." Pour quelles raisons ? "Ça correspond à nos modes de vie, aux besoins des gens aujourd'hui (...) C'est relativement peu cher, pratique et rapide". C'est lié aussi à la nourriture servie dans ces restaurants : "La nourriture est programmée pour donner du plaisir : il y a des forts taux de glucide, de sucre, notamment dans les pains des hamburgers. Il y a un côté addictif à cette nourriture."

Des fast-foods qui attirent les familles... et les enfants

Rosa justement se demande si ces plats sont vraiment bons. Loïc Bienassis lui explique : "Le fait que ce soit bon gustativement c'est grâce à des choses qui – en soi – peuvent poser questions pour la santé : le sucre, le gras... C'est un type de nourriture dont il ne faut pas abuser."

Maya enfin a une théorie : si ces fast-food plaisent autant c'est parce qu'il y a des cadeaux surprises pour les enfants. Le spécialiste du sujet confirme : "C'est une question assez importante dans l'histoire du fast food récent : quand les frères McDonald créent le McDonald's moderne en 1948, c'était leur objectif : attirer les familles et donc les enfants", avec des pubs, avec les "happy meals" (les menus pour enfants), ou encore le personnage de clown de Ronald McDonald.