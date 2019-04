franceinfo junior. Pourquoi est-il important de prendre un petit-déjeuner ?

Le petit déjeuner gratuit pour les jeunes élèves dans les quartiers défavorisés. (MAXPPP)

Le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, et la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Santé ont annoncé mardi 23 avril que l'Etat allait financer des petits-déjeuners gratuits à l'école pour près de six millions d'euros en 2019 dans des quartiers défavorisés (Rep, Rep+, zones rurales...) Cette opération devrait concerner 100 000 enfants, ont précisé les ministres dans un communiqué. Selon le gouvernement, un élève sur dix va à l'école le matin le ventre vide. Cette initiative a déjà été testée dans huit académies et sera généralisée en septembre. Cette mesure fait partie du plan anti-pauvreté du gouvernement.

Mais pourquoi est-ce important de petit-déjeuner ? Pour répondre à des questions d'écoliers, élèves en CM1-CM2, le nutritionniste Arnaud Cocaul est l'invité de franceinfo junior ce vendredi.

"Je veux savoir : ça sert à quoi le petit déjeuner ?" demande d'abord Lina, élève à l'école du Numérique de Boulogne-Billancourt. Arnaud Cocaul lui explique : "Ça sert à avoir de la force pour le restant de la journée." C'est un peu comme du carburant qui donne de l'énergie pour la journée, explique de façon imagée le nutritionniste. "Tu vas mieux comprendre, mieux intégrer ce que le professeur raconte et avoir plus de force physique pour la journée." Peut-on dire que c'est le repas le plus important de la journée ? "On serait tenté de dire que oui, répond le médecin. Des études récentes montreraient que les gens qui ne prennent pas de petit-déjeuner auraient plus de soucis de santé", par exemple davantage de risques de diabète de type 2 et de maladies cardio-vasculaires.

Une bonne alimentation... et du sommeil

Mayelle de son côté voudrait savoir ce qu'il se passe si on ne petit-déjeune pas le matin. "Si tu ne prends pas de petit-déjeuner, tu seras plus fatiguée. (...) Tu vas arriver en classe et au bout d'une heure et demie, deux heures, tu seras affamée et tu ne feras plus attention à ce qui se passe dans ton cours." Mais le médecin explique aussi qu'une bonne alimentation ne va pas sans une bonne hygiène de vie... et du sommeil. "Toi à ton âge, tu devrais dormir pratiqueemnt 10 heures." Or beaucoup d'élèves que le médecin voit en consultation ne dorment pas assez, notamment parce que le soir avant de s'endormir, ils consultent leur tablette par exemple. Or c'est important de dormir assez pour ensuite se lever "en temps et en heure pour prendre ton petit-déjeuner." Mais au fait, c'est quoi un petit-déjeuner équilibré ? Pourquoi donne-t-on des petits-déjeuners gratuits ?

Sur cette page, vous pouvez réécouter en entier notre émission du jour sur les petits-déjeuners, avec des questions d'enfants et les réponses du nutritionniste Arnaud Cocaul.