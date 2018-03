franceinfo junior. Le port d'armes est "une très vieille histoire aux États-Unis"

Des manifestations ont eu lieu samedi partout aux USA et dans le monde (ici au Trocadéro, à Paris) contre la vente d'armes aux Etats-Unis. (JEAN-CHRISTOPHE BOURDILLAT / RADIO FRANCE)

Près d'un mois après le massacre de 17 personnes dans un lycée de Parkland (Floride), des centaines de milliers d'Américains sont descendus dans les rues samedi 24 mars. Ils ont participé à la manifestation historique appelée "March for Our Lives" ("Marchons pour nos vies") contre les armes à feu. Pancartes à la main, des enfants, des ados et des stars, comme Miley Cyrus, ont pris part à ces marches.

Port des armes, différence avec la France... Au micro de franceinfo junior, des élèves de CM2 ont posé leurs nombreuses questions à l'historien de franceinfo, Thomas Snegaroff, pendant environ un quart d'heure. (ESTELLE FAURE / FRANCEINFO - RADIOFRANCE)

Au micro de franceinfo junior ce lundi, nos journalistes en herbe, élèves en CM2 à Paris, reviennent sur le contrôle des armes à feu aux États-Unis. "Depuis combien de temps les armes à feu existent en Amérique ?", entame Augustin. "La question du port d'armes aux États-Unis date du début de la Constitution, c'est le deuxième amendement, c'est le droit de posséder une arme pour se défendre", explique notamment l'invité du jour, Thomas Snégaroff, historien qui tient une chronique sur franceinfo.

C'est "une très vieille histoire que le port d'armes aux États-Unis". Les élèves et l'historien discutent ensuite notamment des décisions prises ou non par le président Donald Trump face à ce sujet, comme la proposition d'armer les professeurs. "Après la tuerie [de Parkland], il y a des vrais sujets aux États-Unis : est-ce qu'il faut plus contrôler l'achat des armes ? Faut-il remonter l'âge auquel on peut acheter des armes ? Aujourd'hui c'est 18 ans, avant même le droit de vote." Et l'historien de préciser que Donald Trump est "plutôt favorable à l'idée d'armer les professeurs et de les entraîner à se défendre."

► Depuis un studio de Radio France, des élèves de CM2 posent leurs questions à notre spécialiste du sujet, l'historien Thomas Snégaroff. Vous pouvez réécouter leur émission sur cette page.

Ces écoliers de CM2 n'en sont pas à leur première interview. En classe avec leurs enseignants, ils fabriquent aussi des reportages radio et découvrent l'univers des médias grâce à des journalistes. (ESTELLE FAURE / FRANCEINFO - RADIOFRANCE)

Ces écoliers sont venus avec leur classe de CM2 ont enregistré des émissions mais ils ont aussi visité la rédaction de franceinfo et discuté avec des journalistes. (ESTELLE FAURE / FRANCEINFO - RADIOFRANCE)

