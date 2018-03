DIRECT. Des centaines de milliers d'Américains défilent contre les armes à feu

Ce qu'il faut savoir

L'événement, d'une ampleur nationale, a été baptisé "March for Our Lives" ("Marchons pour nos vies"). Plus d'un mois après le massacre de 17 personnes dans un lycée de Parkland (Floride), des centaines de milliers d'Américains descendent samedi 24 mars dans la rue pour une manifestation historique contre les armes à feu.

Défilé massif à Washington, mobilisations partout dans le pays. Jusqu'à un demi-million d'adolescents et d'adultes sont ainsi attendus à Washington, avec comme mot d'ordre : "Plus jamais ça !" Plus de 800 marches sont prévues dans d'autres villes des Etats-Unis avec, partout, la jeunesse en fer de lance.

Les "survivants" de Parkland en première ligne. Les lycéens rescapés de la tuerie de Parkland ont été à la pointe de la mobilisation du jour. Cinq d'entre eux ont fait la une du magazine Time cette semaine. George Clooney, Oprah Winfrey et Steven Spielberg ont par ailleurs chacun offert 500 000 dollars pour soutenir la "March for Our Lives".

30 000 morts par an. Les armes font plus de 30 000 morts par an aux Etats-Unis, où la jeunesse scolarisée est parfois présentée comme la "génération mass shooting" ou la "génération Columbine", du nom de l'école secondaire du Colorado où deux élèves ont tué 12 de leurs camarades de classe et un professeur en 1999. Année après année, ils ont vu leurs élus faire la sourde oreille ou, récemment, Donald Trump proposer d'armer leurs enseignants.