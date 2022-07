franceinfo junior. L'explorateur Christian Clot répond à des questions d'enfants

franceinfo junior Estelle Faure et Marie Bernardeau Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Parmi ses dernières aventures : une expédition au quatre coins de la Terre dans des climats extrêmes, dont l'une au lac Baïkal en Russie... L'explorateur Christian Clot raconte trente ans d'aventure aux enfants de franceinfo junior.

Aksil veut d'abord savoir combien Christian Clot a réalisé d'expéditions. L'occasion pour l'invité de retracer 30 ans d'expéditions : "J'ai fait ma toute première expédition à 16 ans (...) et je n'ai jamais arrêté depuis que j'ai commencé." Des expéditions qui peuvent aussi avoir un but scientifique et qu'on peut faire "presque partout" et même en France. C'est le cas de l'expédition "Deep Time", "une quinzaine de personnes dans une grotte dans le sud de la France" pendant 40 jours "dans un monde totalement noir" sans information sur le monde extérieur pour étudier leurs réactions et leur adaptation. Une expédition que l'explorateur a raconté dans le livre Deep Time, 40 jours sous terre (éditions Robert Laffont).

Quand Noah veut savoir "pourquoi Christian Clot fait le métier d'explorateur", Aksil, lui, a une question sur le matériel utilisé par l'explorateur en mission. "Est-ce que tu te forces ou tu aimes bien faire ça, les expéditions ?", lance alors Noah.

Guiliane veut savoir si l'explorateur a visité tous les pays du monde. Christian Clot, qui a visité 65 pays, lui répond : "L'exploration, ce n'est pas forcément d'aller partout et de tout voir, c'est de passer souvent beaucoup de temps au même endroit pour bien comprendre ce qu'on est en train d'explorer, découvrir, rechercher." L'explorateur explique aussi dans cette émission où le mènera sa prochaine expédition, "Deep Climate expedition".

Sur cette page, réécoutez en entier cette interview de l'explorateur Christian Clot par des enfants.