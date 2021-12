Covid-19 : la crise pousse la Thaïlande à imaginer un tourisme éco-responsable

Les autorités veulent en finir avec l'image d'une destination sulfureuse pour fêtards. Elles misent sur la nature et la gastronomie alors que les visiteurs affluent à l'approche du Nouvel An.

Avant la pandémie de Covid-19, la Thaïlande, une des plus grandes destinations touristiques mondiales, recevait jusqu’à 40 millions de visiteurs par an. Après près de deux ans de fermeture, le pays a rouvert ses portes et à l’approche des fêtes de fin d’année, dans certains quartiers de Bangkok ou de Phuket, les hôtels affichent presque complets.

Mettre la culture en valeur

Les Thaïlandais célèbrent le retour des touristes avec des feux d’artifice. Un geste de bienvenue plusieurs soirs par semaine à Bangkok. Bien sûr, les Thaïlandais qui ont beaucoup souffert pendant la fermeture du pays sont soulagés mais la crise a permis de mettre en lumière les méfaits du tourisme de masse. À la faveur de la trêve, sur les plage, les tortues sont revenues pondre, les coraux ont repris des couleurs.

Des bénéfices sur l’environnement que la population souhaiterait conserver, explique Thanida Chalong, responsable d’un programme de tourisme éco-reponsable : "Concilier le tourisme et l’environnement, c’est le grand défi des prochaines années. Cela signifie qu’il faut changer en profondeur la façon dont les touristes visitent notre pays, ralentir la cadence, mettre notre culture en valeur."

"Le secteur privé, les parcs nationaux, tout le monde doit prendre ses responsabilités pour parvenir à un tourisme moins industriel, plus artisanal." Thanida Chalong, responsable d'un programme de tourisme éco-responsable à franceinfo

"C’est seulement à ce prix qu’on réduira l’impact carbone du tourisme, poursuit Thanida Chalong. Mais bien sûr des changements en profondeur, cela signifie qu’il faut investir, et pour ça le gouvernement est encore frileux."

Un pays où on se sent "en sécurité"

Les autorités thaïlandaises ne veulent pas moins de touristes mais plutôt des touristes différents. Davantage de familles, d’amoureux de la nature. Le pays veut changer d’image. Jusqu’ici son succès était fondé sur les plages mais aussi sur la vie nocturne et parfois sur le tourisme sexuel. La Thaïlande a bien plus à offrir, martèlent les autorités, à commencer par sa gastronomie.

C'est l’un des axes de développement du nouveau tourisme pour attirer une nouvelle clientèle de passionnés, comme Koray, un jeune allemand de 23 ans : "C’est génial, j’adore. J’étais venu ici avec de grands espoirs et je n’ai vraiment pas été déçu, au contraire. J’adore la nourriture thaï, sa diversité. Ne serait-ce que du point de vue gastronomique, c’est déjà une expérience extraordinaire. La Thaïlande a beaucoup plus à offrir que les clichés. Et puis c’est un pays où on se sent en sécurité. Les Thailandais sont très accueillants."

"Je ne parle pas thaï, juste bonjour et merci et pourtant ils font l’effort d’essayer de me comprendre. Il y a vraiment une bonne ambiance." Koray, touriste allemand à franceinfo

Et pour prendre de la distance avec l’image sulfureuse de la Thaïlande, les bars et les boîtes de nuit restent fermés pendant ces vacances de fin d'année. Les ventes d’alcool s’arrêtent à 23 heures, sauf pour le réveillon du 31 qui offrira une permission spéciale aux fêtards jusqu’à une heure du matin.