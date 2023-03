Au Brésil, les autorités accentuent leur lutte contre "le syndicat du crime" qui provoque des violences dans une trentaine de villes

Au Brésil, l’état de Rio Grande do Norte subit chaque nuit de violentes attaques. Depuis une semaine, une faction criminelle sème la terreur dans une trentaine de villes.

Des incendies de véhicules de transports et de bâtiments publics, des commerces saccagés, des échanges de tirs pendant la nuit... Au Brésil, les habitants d’une trentaine de villes de l’Etat de Rio Grande do Norte se réveillent chaque jour avec les images de nouvelles scènes de terreur. A tel point que l’ambassade des Etats-Unis a même déconseillé à ses ressortissants de se rendre dans cet état brésilien.

Depuis une semaine, le Rio Grande do Norte subit chaque nuit de violentes attaques d'une faction criminelle appelée "Le syndicat du crime", qui sème la terreur dans une trentaine de villes et règne dans cet Etat du Nord du Brésil. Si plus de 700 policiers de la force nationale ont été envoyés en renfort, et plus de 70 suspects ont été arrêtés, les violences se poursuivent.

Critique du gouvernement de l'Etat de Rio Grande do Norte

Le "syndicat du crime" dit agir pour protester contre le gouvernement de l’Etat. La santé, l’éducation, les transports publics, la collecte des déchets : toutes les infrastructures publiques sont affectées. Entre les médicaments et les bus brûlés, les dégâts se chiffrent à plusieurs millions de reais.

Selon les autorités locales, la faction criminelle proteste contre les dernières opérations de police. Récemment, une grande quantité de drogues et d’armes ont été saisies, des membres de l’organisation arrêtés, certains ont été abattus dans des confrontations avec la police. L’organisation dénonce aussi les conditions de détention dans les prisons locales.

Présent sur place depuis le dimanche 19 mars, le ministre de la Justice Flavio Dino a annoncé lundi 20 mars la venue de renforts. "Nous offrons un soutien sans limite à l’état, explique le ministre. Si nécessaire, nous pourrons compléter les 700 agents envoyés pour atteindre 1000, 1200, 1500 agents", précise-t-il, indiquant qu'un appui sera fait "autant que l’état le jugera nécessaire".

Flavio Dino ne souhaite pas "économiser sur ce qui est essentiel : la paix sociale dans un état important comme celui de Rio Grande do Norte." Le ministre a également annoncé un plan d’investissement de 100 millions de reais, soit 17 millions d’euros, pour la sécurité de l’état. Cet argent sera destiné à l’achat de nouveaux véhicules et d'armement pour les forces de police. Il sera aussi investi dans l’amélioration du système pénitentiaire.