Brésil : l'affaire embarassante des bijoux offerts par l'Arabie saoudite à Jair Bolsonaro

L'ancien ministre de l'Energie a tenté de faire entrer illégalement au Brésil ces bijoux offerts à l'épouse de l'ex-président.

L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, en exil volontaire en Floride depuis sa défaite électorale, est accusé d'avoir tenté de faire entrer clandestinement des bijoux offerts par la famille royale d'Arabie saoudite. Révélée le 3 mars par un journal brésilien, cette affaire menace sérieusement l'ex-président.

C'est une longue histoire impliquant un collier, une bague, une montre et une paire de boucles d’oreilles. Des cadeaux à 3 millions d'euros offerts en 2021 par l'Arabie saoudite à l'épouse de l'ex-président, Michelle Bolsonaro. À cette époque, c'est le ministre de l'Énergie, qui, en revenant de Riyad, tente de faire entrer illégalement les bijoux au Brésil. Plus précisément, il confie le paquet à un conseiller, qui enfile le tout dans son sac à dos, mais se fait attraper par la douane à son arrivée.

Les bijoux offerts par l'Arabie saoudite à l'ancien président Jair Bolsonaro et son épouse et saisis par la douane brésilienne. (MIGUEL SCHINCARIOL / AFP)

Depuis, Jair Bolsonaro a tenté à 8 reprises de récupérer les présents confisqués, en mobilisant des militaires, un avion de l'armée de l'air et trois ministères. Selon la loi, les cadeaux d'un pays étranger à l’État brésilien ne sont pas taxés. Mais le couple Bolsonaro semble avoir voulu les intégrer à leur patrimoine privé en évitant les taxes. Un autre lot de bijoux offerts par les Saoudiens, estimé à 70 000 €, serait passé au nez et à la barbe des douaniers.

Jair Bolsanoro nie toute illégalité

L'ancien chef d'Etat brésilien comme sa femme ont d'abord nié en bloc, s'insurgeant comme à leur habitude contre les médias. Mais sous pression, il a finalement reconnu avoir reçu des présents, tout en assurant n'avoir commis aucun crime. Reste que les preuves s'accumulent, et s'il est déjà dans la ligne de mire de la justice pour différentes affaires, ce dossier est susceptible d'avancer beaucoup plus rapidement. Suspecté entre autres de détournements de fonds publics et contrebande, il risque ici la prison ferme.

En plus de perturber les ambitions politiques de son épouse, c'est l'image déjà sacrément dégradée de Jair Bolsonaro, qui en prend un coup. Pas de quoi démobiliser les plus radicaux de ses soutiens, mais assez pour saper un peu plus son capital politique. D'autant que l'ex-président est sous la menace d'une accusation pour corruption passive. Le montant anormalement élevé et le timing de ces présents ont fait tiquer les autorités, car un mois plus tard, le Brésil a vendu à prix cassé une raffinerie à l'Arabie saoudite.