L'horaire de 20 heures, synonyme de bon temps et de rassemblement pour les Français

Des chercheurs, des sondeurs, et même des chefs de restaurants dressent le tableau de la France d'aujourd'hui lorsque la petite aiguille de l'horloge s'arrête sur le huit, dans un livre, intitulé La France à 20 heures. Ou l'heure d'être ensemble, aux éditions de l'Aube, publié vendredi 13 septembre. Quand le soleil s'est couché depuis longtemps en hiver ou quand il joue les prolongations en été, l'horaire de 20 heures rythme la fin de journée des Français.

Depuis l'apparition des médias de masse, et l'apparition du suffrage universel à deux tours, cet horaire est synonyme du moment où les Français se posent et où ils se retrouvent. Que ce soit, pour commencer ou finir de manger, regarder le loto, consulter la météo où les résultats électoraux les jours de scrutin, l'horaire de 20 heures fleure le "bon temps" et le "temps d'avant".

Le livre traite des différents comportements des Français à ce moment de la journée au fil du temps. Contrairement aux idées reçues, les choses n'ont pas tant changé que ça. Le JT n'est plus la grande messe qu'il a été, mais les Français sont encore 44% à déclarer, regarder au moins un JT. Cependant, ils picorent davantage, zappent, vont voir ailleurs ce qu'il se passe sur une autre chaîne, puis reviennent.

S'adapter aux temps modernes

D'autres commencent à partir de 20 heures à scroller sur TikTok et Instagram, mais le scrolling n'a pas remplacé le film du soir, qui est toujours regardé, mais là aussi différemment, c'est-à-dire, en décalé, en replay ou en plusieurs fois.

Après 20 heures, à l'heure où les Français se mettent sous la couette, 22h44, en moyenne, là aussi les choses ont un peu changé, puisque comme pour le film du soir, les corps à corps se vivent davantage à la marge, avec la décorrélation de la sexualité et de la conjugalité.

Ce qui ressort du livre, c'est que l'horaire de 20 heures est finalement, à l'image des Français d'aujourd'hui, avec leurs identités plus fluides, plus hybrides et moins figées, mais toujours animées par le désir d'être ensemble. Une France non pas en décomposition, mais en recomposition.