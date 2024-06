Élections américaines : Allan Lichtman, le Nostradamus des États-Unis

Âgé à ce jour de 77 ans, l’ancien champion de course de fond, Allan Lichtman, est surtout connu pour avoir inventé un modèle prédictif capable de déterminer le vainqueur de la présidentielle américaine. L’histoire commence en 1963, lorsqu'il rencontre Vladimir Keilis-Borok, une sommité de la prédiction sismique, passionnés de politique américaine. Les deux collègues vont décider de repenser la statistique électorale sur le modèle de la sismologie.

à lire aussi Donald Trump peut-il toujours se présenter à la présidentielle américaine après sa condamnation ?

Après avoir analysé toutes les présidentielles depuis la victoire d’Abraham Lincoln en 1860, les deux compères ont élaboré une méthode statistique en 13 affirmations clés. Quelques exemples de ces affirmations : "le candidat du parti au pouvoir est le président sortant" ou encore "l’économie n’est pas en récession pendant la campagne". D’après ce modèle, s’il est possible de répondre faux à six de ces affirmations clés ou plus, le parti au pouvoir est vaincu. Au contraire, moins de six et il l’emporte.

Le duel Biden-Trump en ligne de mire

Une méthode qui marche dès le premier coup puisqu’en 1982, Ronald Reagan l’emporte comme prévu malgré la récession, sa faible popularité et son âge avancé. Idem en 1988 : Bush père l’emporte malgré 18 points de retard sur son adversaire démocrate. Un sans-faute ou presque, car en 2000, A. Lichtman et V. Keilis-Borok prédisent la victoire d’Al Gore et c’est Bush qui gagne. Enfin, si l’on peut parler d’erreur car Al Gore s’est fait voler l’élection populaire par les grands électeurs, une victoire volée n’étant pas vraiment une défaite. En clair, on peut donc considérer que le Nostradamus de la Maison Blanche a réussi jusqu’à présent un bingo.

Le 5 novembre prochain, la méthode va être de nouveau mobilisée afin de départager le match retour entre Joe Biden et Donald Trump. Selon Lichtman, c’est Joe Biden qui devrait l’emporter car il dispose de deux clés sur treize pour s’imposer : celle du président sortant et celle de la concurrence interne. Le président de 81 ans a écrasé ses quelques rivaux symboliques lors de la primaire.

Mais, il est trop tôt encore pour se prononcer sur l'issue du vote. En effet, personne n’est à l’abri d’un évènement cataclysmique. Par-dessus tout, c’est une situation inédite avec un ancien président, qui est aussi le candidat d’un des deux grands partis, et qui est traduit en justice. Sa condamnation pourrait causer bien des bouleversements. Le jour des élections, le modèle de Lichtman sera donc attendu au tournant car beaucoup de personnes escomptent qu’il se trompe.