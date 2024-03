PODCAST. Présidentielle américaine : le retour du duel Biden-Trump

Des investitures rapides et historiques dès le Super Tuesday : la course a pris un tournant décisif avec Joe Biden et Donald Trump qui ont très rapidement accumulé les délégués nécessaires à leur investiture pour la présidentielle américaine. Un phénomène historique qui souligne une polarisation et une anticipation sans précédent dans le paysage politique américain.

Les campagnes de Joe Biden et de Donald Trump se caractérisent par des stratégies offensives et des provocations verbales qui témoignent d'une volonté de marquer les esprits. De Donald Trump évoquant un "bain de sang" à Joe Biden se montrant plus combatif, le ton est donné pour une campagne où chaque mot compte.

“C'est vrai que c'est un record. Et puis c'est aussi une première depuis 1956 qu'on ait un rematch comme ça entre deux candidats qui se sont déjà opposés il y a quatre ans." Sébastien Paour, correspondant de franceinfo aux Etats-Unis

Joe Biden, malgré une campagne active, doit naviguer entre les attentes de divers électorats, notamment sur des sujets sensibles comme le soutien à Israël et les politiques d'immigration, tout en maintenant son énergie face à un agenda chargé. De son côté, Donald Trump, malgré des défis financiers et judiciaires, continue de dominer le parti Républicain, suscitant des inquiétudes quant à l'influence de sa famille et à l'utilisation des ressources du parti. Sa rhétorique agressive reste un pilier de sa stratégie pour mobiliser sa base.

L’incertitude demeure

Alors que la campagne électorale s'intensifie, l'incertitude demeure tout de même quant à l'issue de cette confrontation historique. Entre stratégies provocatrices et enjeux majeurs, Biden et Trump sont, en effet, prêts à tout pour remporter la victoire, laissant présager une élection des plus imprévisibles.



"Washington d'ici” est un podcast des médias francophones publiques. Une fois par mois, les correspondant·e·s de franceinfo, la RTBF, Radio-Canada, la RTS et RFI décryptent, à leur manière, les toutes dernières infos de la campagne pour l'élection présidentielle américaine de 2024. Avec Sébastien Paour (franceinfo), Jordan Davis (RTS), Frederic Arnould (Radio-Canada), Sonia Dridi (RTBF) et Guillaume Naudin (RFI). Réalisation : Jean-Marc Vierset (RTBF) et Régis De Rath (RTBF).