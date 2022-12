Dans la peau de l'info. Ce qu'il faut savoir de la neige

Miracle de l’enfance et des batailles de boules de neiges, malgré ses sols glissants et ses routes bloquées, la neige surprend toujours, elle continue de tomber tous les ans comme une permanence de la nature qui s’exprime. Pourtant, c’est un constat scientifique : son manteau ne cesse de rétrécir.

>> Haute-Savoie : au Grand-Bornand, de la neige acheminée par camion fait polémique

Vous vous souvenez des années 1980, des Bronzés et du planter de bâton ? Depuis cette époque, la durée annuelle d'enneigement des Alpes en dessous de 1 500-2 000 mètres a diminué d'un mètre. C'est simple, 1°C de plus sur la planète équivaut à un mois de neige en moins en moyenne montagne. Or, moins de neige, ce sont des stations de ski en danger, c'est aussi de sécheresse et moins d’électricité produite par les barrages comme celui du lac de Serre-Ponçon, dont la production a été sacrifiée récemment pour les besoins en eau potable des populations.

