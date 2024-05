Championnat du monde des poids lourds : le symbole de la victoire du boxeur ukrainien Oleksandr Usyk

L'ukrainien Oleksandr Usyk vient de rejoindre les plus grandes légendes de la boxe, de Mohamed Ali à Joe Louis en passant par "Iron" Mike Tyson, après sa victoire, dimanche 19 mai, contre le Britannique Tyson Fury, à Ryad en Arabie saoudite. Une victoire qu’il a dédiée, en pleurs, à son père disparu en 2013. Une victoire qui lui permet d’unifier toutes les ceintures de la discipline chez les poids lourds, un exploit inégalé depuis 1999. Et encore à l’époque, il n’y avait que trois ceintures dans la catégorie reine contre quatre aujourd’hui.

Du jamais vu donc ce que son adversaire "Gypsy King", comme on le surnomme en raison de ses origines gitanes, a eu bien du mal à digérer puisqu'il a affirmé, après s'être fait botter les fesses : "Je pense que nous avons tous les deux livré un bon combat. Mais vous savez, son pays est en guerre. Les gens prennent le parti du pays en guerre". Pour le fair-play, on repassera.

"Les Ukrainiens frappent fort", réagit Volodymyr Zelensky

En revanche, il est vrai que toute l’Ukraine était suspendue à ce combat. Le président, Volodymyr Zelensky, a félicité Oleksandr Usyk sur Telegram, en profitant pour glisser au passage que "les Ukrainiens frappent fort". Quant au maire de Kiev, Vitali Klitschko, il a estimé qu’il avait "montré au monde que les Ukrainiens sont capables de vaincre un adversaire de taille". Bien sûr, quoi de plus symbolique qu’un Ukrainien, devenu trésor national, grimpant sur le toit du monde de la boxe après un combat homérique, pour un pays qui s’enfonce dans une guerre sans fin.

Partout, là-bas, en Ukraine, les citoyens et les soldats ont suivi ce combat, qui fit d’Oleksander Usyk le boxeur le plus titré de l’histoire. Des soldats aux côtés desquels il se tenait encore récemment, ayant rejoint le champ de bataille après l’invasion russe, avant de finalement remonter sur les rings. Son champ de bataille à lui, les rings où il n’a plus pour seule arme que ses poings, et ses mots, puisqu’à chaque combat, il encourage les Ukrainiens à continuer de lutter, de mener cette bataille pour la liberté qui n’est rien d’autre, même s’ils risquent au passage de la perdre, que la bataille de leur vie.