"C'est la base" : la nouvelle campagne de prévention contre l'alcool suscite la polémique en ne ciblant que les jeunes et le "binge drinking"

La campagne de prévention lancée lundi sur les risques liés à la consommation d'alcool ne met en scène que de très jeunes buveurs dans un contexte de fête, et a enlevé les slogans qui pouvaient concerner les autres publics, ce qui irrite les associations de lutte contre les addictions.

La campagne de prévention contre l'alcool lancée lundi 25 septembre auprès des jeunes suscite des critiques, car elle incite à boire de l'alcool avec de bons réflexes plutôt qu'à en réduire la consommation.

Avec des slogans qui ressemblent à des conseils pour éviter la "gueule de bois", tels que "boire de l'eau aussi quand on boit de l'alcool, c'est la base" ou encore "manger avant de boire de l'alcool, c'est la base", la campagne vise les jeunes incarnés sur les images. Des très jeunes buveurs, comme s’il était normal pour un jeune de boire, à condition de boire aussi de l'eau et de manger des pâtes au ketchup en buvant de l’alcool.

Une campagne réajustée

C'est un euphémisme de dire qu'entre la campagne qui devait initialement être lancée et celle-ci, le gouvernement a mis un peu d'eau dans son vin. Comme l'avait révélé la Cellule investigation de Radiofrance, l'un des slogans chocs de la campagne devait à l'origine être : "Si tu bois un coup, ta santé prend un coup". Une campagne globale avec des messages multiples visant tous les publics. Un an de travail enterré par le ministère de la Santé, qui a décidé d'abandonner toutes les références aux conséquences pour la santé.

Désormais il ne reste que des films et des affiches destinés aux jeunes, qui ne sont surtout pas moralisatrices. Cette campagne n'est peut-être pas inutile, mais elle vise uniquement à réduire les risques liés au "binge drinking" ,hyperalcoolisation rapide dans une soirée. Un fléau puisqu'un tiers des jeunes de 17 ans a connu au moins un épisode de "binge drinking" l’an dernier.

Quelque 49 000 morts prématurées en France chaque année

Mais les jeunes ne sont pas les seuls à boire, et à boire trop. C'est pour ça que les associations de lutte contre les addictions tenaient absolument à l'autre volet de la campagne, qui a été enterrée. Les autres affiches visaient en effet à rappeler à chaque consommateur d'alcool les risques pour sa santé.

Près d'un quart des Français pense encore que boire du vin est plus bénéfique pour la santé que de ne pas en boire. Huit personnes sur 10 sont encore convaincues que les conséquences les plus graves de la consommation d'alcool sont les accidents de la route et non les conséquences sanitaires comme le cancer. Ces idées reçues sont totalement fausses, l'alcool étant à l'origine de 49 000 morts prématurées en France chaque année.

La campagne "C'est la base" n'aborde jamais la nécessité de réduire sa consommation d'alcool. Une campagne davantage compatible avec les attentes des alcooliers qu'avec les exigences de santé publique. Pourtant, se préoccuper de la santé publique, pour un gouvernement, "c'est la base"...