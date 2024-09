Etats-Unis : un village du Vermont victime de son succès sur les réseaux sociaux

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi à 7h24 et 9h24

D'un monde à l'autre

Le village de Pomfret, dans le nord-est des Etats-Unis, s'organise pour discipliner et contrôler l'afflux des touristes et autres influenceurs.

Pomfret, 900 habitants au dernier recensement, ses champs verdoyants, ses arbres aux feuilles bientôt tout en dégradé de rouge et d’orangé, ses chemins bordés de clôtures de bois entre les maisons, ses fermes et ses granges typiques de l’Amérique rurale... Le paysage bucolique parfait pour les amateurs de posts sur les réseaux sociaux.

Depuis quelques années, un endroit attire en particulier les curieux sur la commune : la Sleepy Hollow Farm, sur Cloudland Road, une charmante ferme de la fin du XVIIe siècle en contrebas d’un chemin en courbe, avec murs rouges et fenêtres blanches, un hangar en bois noirci par les ans de l’autre côté du sentier, la pelouse verte partout autour sur les collines et des érables splendides aux feuilles mordorées. L’ensemble est tellement beau et harmonieux que l’endroit est tout simplement devenu le plus photographié de l’Etat.

Des mesures pour décourager le flux de touristes et de photos

Mais les riverains et les autorités locales ont fini par se lasser : les habitants de Pomfret disent tous leur ras le bol des voitures garées partout le long de ce chemin, des rues surchargées de touristes dès que les feuilles commencent à jaunir, des hordes de photographes qui enjambent les clôtures pour un cliché, se changent dans des cabines portables avant de poser et laissent leurs déchets sur place.

Depuis deux ans, la commune a pris des mesures : le chemin a d’abord été mis à sens unique en 2022. Il était interdit l’an dernier aux non-riverains à partir du début de l’automne jusqu’au 15 octobre. Cette année, le conseil municipal a décidé de la même manière de fermer tous les accès qui mènent à la ferme. Le shérif met en avant, notamment, la nécessité de pouvoir faire passer un véhicule de secours en cas d’urgence.

Bref, bienvenue à Pomfret, mais pas à la fameuse ferme star des réseaux sociaux !