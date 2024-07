Reportage "On sort le matin et le soir, mais la journée il y a trop de monde" : en Autriche, un petit village qui a inspiré plusieurs films confronté au surtourisme

Avec ses lacs et ses montagnes, la région du Salzkammergut correspond à l’image idyllique qu’on se fait de l’Autriche, mais elle est aujourd’hui confrontée au surtourisme. Un village y est particulièrement confronté : Hallstatt. Situé au bord d’un lac avec vue sur les montagnes, il offre un panorama spectaculaire.

Les points photos, installés le long de la rue principale, sont pris d’assaut par des hordes de touristes, dont Lee, jeune Chinoise venue avec deux amies : "Les gens postent plein de jolies photos, des selfies ou des photos de paysage et c’est ce qui attire les gens ici." Elle reconnaît d'ailleurs que les réseaux sociaux ont eu une grande influence sur elle. "Je suis venue ici parce qu’une amie a posté des photos sur Instagram", assure-t-elle.

Un quotidien difficile pour les habitants

Hallstatt est devenu célèbre en Asie à la fin des années 2000 grâce à une série sud-coréenne. Le village a même été entièrement contrefait en Chine. Des rumeurs font également de la bourgade le lieu d’inspiration du royaume de la Reine des neiges. Résultat : plus d’1,4 million de touristes chaque année, et un quotidien difficile pour les habitants. "On est dans un village, mais on a les mêmes problèmes que la ville, il y a beaucoup de bruits et de déchets", déplore Isabelle, une Française qui vit à Hallstatt depuis 20 ans.

"On sort le matin et le soir, mais la journée il y a trop de monde et on ne supporte pas." Isablle, habitante d'Hallstatt à franceinfo

Elle dénonce aussi la présence quotidienne de drones :" Je ne sais pas ce qu'ils filment, mais je peux vous dire que quand il y a un drone à trois mètres de vos fenêtres, ce n'est pas vraiment agréable. On en a marre. Qu'on aille n'importe où, à pied, en voiture, on est dans une masse qui n'est pas normale pour un village."

Le nombre de bus de touristes réduit de moitié

Le principal défi pour le maire de la commune depuis 2009, Alexander Scheutz, est donc de trouver des solutions pour réguler ce tourisme. Jusqu'à un certain temps, "il y avait jusqu'à 70 à 80 bus de touristes par jour, ce n'était plus possible", raconte l'élu, qui a donc mis en place un système de créneaux horaires. "Ils doivent s’enregistrer et nous en accueillons maximum 54 par jour", explique Alexander Scheutz, ce qui a permis de réduire "de moitié l’année dernière le nombre de touristes venus en bus".

"Mais on constate que de nombreux touristes se tournent désormais vers les taxis, les trains, les voitures de location. En fait, nous voyons que si les gens ont envie de venir à Hallstatt, ils viennent", déplore le maire du village. Il en appelle aujourd’hui aux autorités régionales et fédérales pour enfin freiner le nombre de touristes journaliers et protéger Hallstatt, classé au patrimoine mondial de l’Unesco.