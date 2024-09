Le samedi à 16h53 et 23h54, le dimanche à 12h24 et 19h24

Ces chansons qui font l'actu Bertrand Dicale

Alors qu’un des premiers choix que va devoir faire le nouveau gouvernement de la France consiste à trouver de nouvelles recettes pour l’Etat – et donc possiblement augmenter des impôts – nous pouvons constater que c’est un sujet sur lequel la chanson n’atteint pas toujours des sommets dans la qualité de l’écriture et la hauteur de vue. "Les impôts c’est drôlement tarte et pourtant c’est pas du gâteau", nous chante Sim en 1973.

On peut considérer qu’il se fait l’interprète de tous les Français, qui n’aiment pas les impôts – par principe – et surtout l’impôt sur le revenu des personnes physiques, inventé il y a plus d’un siècle, et perpétuellement contesté, tout autant qu’objet des attentions de nos gouvernants pour le faire mieux accepter aux citoyens.

Voici Paul Lack en 1909, Jacqueline Joubert sur le disque de 1961 qui donne les explications pour remplir sa feuille d’impôts, Doc Gynéco face au fisc en 2001.

Dans le second épisode de Ces chansons qui font l’actu, diffusé ce week-end, vous entendez des extraits de :

Paul Lack, L'Impôt sur le revenu, 1909

Jacqueline Joubert, La Déclaration d'impôts, 1961

Doc Gynéco, J'sais pas remplir ma feuille d'impôts, 2001

Johnny Hallyday, Signes extérieurs de richesse, 1983

Florent Pagny , Ma liberté de pensée, 2003

Jean Yanne dans, Erotissimo, de Gérard Pirès, 1969

Robert Rocca, Les Impôts, 1861 (enregistrement de 1960)

Laura Neumann et Ingrid Perruche, La Clique des Lunaisiens, L'Impôt sur les célibataires, 1867 (enregistrement de 2016)

Marty, L'Impôt sur les feignants, 1930

