L'Ukraine sous les bombes, après Dresde, Londres ou Brest

"Les maisons ne doivent pas brûler / Vous ne devriez pas connaître les bombardiers / La nuit devrait être pour dormir / La vie ne devrait pas être une punition / Les mères ne devraient pas pleurer" : le chanteur allemand Theo Bleckmann chante Das Bitten der Kinder, texte de Bertolt Brecht sur une musique de Paul Dessau, écrit à propos du bombardement de Dresde en février 1945 – la destruction à peu près totale d’une ville allemande qui ne présentait aucun intérêt militaire particulier. Et c’est devenu le symbole – un symbole embarrassant pour les Alliés – de l’horreur des attaques contre les populations civiles depuis le ciel.

Et, aujourd’hui , alors que les opinions européennes sont scandalisées par la violence des bombardements russes sur l’Ukraine, on réécoute avec gravité cette composition finalement plutôt rare. Car, curieusement, les musiques populaires portent témoignage de l’horreur des bombardements – mais finalement assez peu par rapport à l’atrocité de l’expérience vécue par des millions d’Européens, les uns sous les bombes allemandes, les autres sous les bombes alliées – et dans certains pays comme la France, sous les bombes des nazis, puis sous les bombes des libérateurs.

Le 1er mars 1946, des habitants de Dresde en Allemagne travaillent à la reconstruction de leur ville après le bombardement intensif des forces aériennes britanniques de la RAF, un an plus tôt, dans la nuit du 13 au 14 février 1945 qui a dévasté la ville. (FRED RAMAGE / HULTON ARCHIVE / GETTY IMAGES)

Dans le premier épisode de Ces chansons qui font l’actu ce week-end, vous entendez des extraits de :

Theo Bleckmann & the Westerlies, Das Bitten der Kinder de Bertold Brecht et Paul Dessau, 2021

Wee Phillie, Ten German Bombers, enregistrement de 2010

Supporters de Chelsea dans une rue de Munich, Ten German Bombers, 2012

Les Frères Jacques, Barbara, 1950

Orelsan, Dans ma ville on traîne, 2007

Les Wriggles, Désolé mémé, 2007

Orchestral Manœuvres in the Dark, Enola Gay, 1980





