Elizabeth II et la pop anglaise : plus d'épines que de roses

Au-delà des hymnes et des cantiques, la mémoire collective se tourne volontiers vers son patrimoine de chansons et, pour les Britanniques, Her Majesty jolie petite chanson écrite, composée et enregistré par Paul McCartney est à la fois tout mignonne – il dit que la reine n’a pas grand-chose à dire mais qu’elle est très changeante – et forcément crépusculaire : c’est la dernière chanson du dernier disque enregistré par les Beatles, Abbey Road, en 1969.

Symbole : l’adieu du plus grand groupe britannique de l’histoire sur un portrait de sa reine. Et, pour tout dire, c’est peut-être une des plus belles chansons sur Elizabeth II, parce qu’elle n’a pas été particulièrement gâtée par les auteurs et compositeurs des musiques populaires – d’abord parce que pendant une bonne partie de son règne on n’osait pas faire de chansons sur la souveraine, ensuite parce que quand l’usage s’est imposé, ça n’a pas toujours été brillant.

Dans le premier épisode de Ces chansons qui font l’actu ce week-end, vous entendez des extraits de :

The Beatles, Her Majesty, 1969

The 1945, Thank You (Your Majesty), 2022

The Sex Pistols, God Save the Queen, 1977

The Stone Roses, Elizabeth My Dear, 1989

Slowthai, Nothing Great About Britain, 2019

Billy Bragg, Rule Nor Reason, 1999

U-Roy, Chalice in the Palace, 1976

Eek A Mouse, Queen Elizabeth, 1984

Paul McCartney, Eric Clapton, Joe Cocker, Rod Stewart, etc…, All You Need Is Love, 2002



