Ces chansons qui font la France. "Paris tu m'as pris dans tes bras" par Enrico Macias (1963)

Paris vu du haut de la Tour Eiffel, le 30 septembre 1963. (DONALDSON COLLECTION / MICHAEL OCHS ARCHIVES via GETTYIMAGES)

Voici donc l’histoire d’Enrico Macias. Il est arrivé à Paris et Paris l’a pris dans ses bras. C’est aussi simple que ça. Cette chanson date de 1963, dans les premiers temps de sa carrière. Pourtant, vous savez ce qui lui était arrivé en 1961. La chanson Adieu mon pays, écrite sur le bateau à bord duquel il quittait l’Algérie, son pays natal, et le pays natal de son père et du père de son père avant lui… Juif berbère d’Algérie, il est chassé de son pays comme l’écrasante majorité de ses coréligionaires et il arrive à Paris. Cette chanson, Adieu mon pays, lance sa carrière de chanteur. Et il enchaîne les succès très rapidement, dont Paris tu m’as pris dans tes bras.

Dans cet épisode de notre chronique Ces chansons qui font la France, vous entendez des extraits de :

Enrico Macias, Paris tu m'as pris dans tes bras, 1963

Enrico Macias, Adieu mon pays, 1962

Enrico Macias, Paris tu m'as pris dans tes bras, 1963

Carlos Gardel, Oh Paris, 1924

Bing Crosby et Rosemary Clooney, The Last Time I Saw Paris, 1961

Lili Labassi, Paris Paris, 1958

Super Combo, Mwen Domi Dewo, 1975

Tiken Jah Fakoly, Africain à Paris, 2007

Enrico Macias, Paris tu m'as pris dans tes bras, 1963



