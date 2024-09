Écologie : comment acheter un produit réellement respectueux de l’environnement ?

La plupart des emballages nous paraissent comme soucieux du respect de l'environnement. C'est à l'emballage qui se targuera d'avoir le "label" le plus écolo ! Mais attention aux arnaques. Et elles sont nombreuses !

Quel casse-tête ! On pourrait passer des heures à regarder les emballages, du rayon cosmétique aux produits d’entretien en passant par les magasins de vêtements. Et il y a de quoi : des centaines de labels environnementaux en France, qui ne se valent pas tous. Sans compter la créativité des marques, pour nous vendre du rêve.

La technique du greenwashing (l'écoblanchiement, en français) consiste à inciter le consommateur à acheter un produit, en lui faisant croire qu’il est vertueux pour l’environnement - et pour sa santé, souvent -, alors que ça n’est pas le cas. Une publicité avec des paysages de montagnes, un emballage vert, une crème présentée comme "naturelle", simplement parce qu’elle contient un peu de miel. On voit aussi des biberons portant la mention "sans bisphénol A", ce qui donne une image particulièrement saine au produit, alors que la substance est, de toute façon, interdite dans la fabrication des biberons depuis plus de 10 ans ! Tout ça, ce sont de vrais arguments marketing mais, souvent, de fausses promesses écologiques.

Comment peut-on s’y prendre pour bien choisir nos produits ?

Déjà, et c’est un effort, il faudrait éviter de se fier à l’allure de l’emballage. On peut regarder les labels, mais comme ils n’ont vraiment pas tous la même valeur, nous vous proposons de vous concentrer sur ceux qui sont officiels, comme l’Ecolabel européen ; vous savez, c’est ce logo en fleur, dont les pétales représentent les 12 étoiles européennes. Celui-ci, par exemple, garantit que les critères environnementaux portent sur tout le cycle de vie du produit. Et en dehors de ce label, l’idéal, ça prend un peu de temps, c’est de regarder la composition et de comparer les produits. Si vous avez du mal à vous y retrouver entre les différents labels, nous vous conseillons d’aller faire un tour sur le site de l’Ademe, Agir pour la Transition, qui en a passé 100 à la loupe et vous aide à identifier ceux qui sont pertinents, produit par produit (entretien, hygiène, mobilier, bricolage…). Pour les appareils électro-ménagers, sur l’étiquette, vous pouvez être attentif à deux données : l’étiquette énergie, et l’indice de réparabilité, qui se traduit par une note sur 10 indiquant qu’un produit est plus ou moins réparable et donc, plus ou moins générateur de déchets.