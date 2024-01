Bisphénol A dans les contenants alimentaires : on a "empêché les consommateurs de se diriger vers les produits sains", dénonce l'UFC-Que Choisir

15 groupes agroalimentaires ont été sanctionnés jeudi pour ne pas avoir révélé la présence du perturbateur endocrinien. "Tous les bisphénols A, B et C qui sont potentiellement jugés dangereux, il faut les interdire dès maintenant", plaide l'association de défense des consommateurs.

"C'est extrêmement préoccupant et absolument scandaleux ce type d'entente", a réagi jeudi 11 janvier 2024 sur franceinfo Olivier Andrault, chargé de mission agriculture et alimentation à l'UFC-Que Choisir. 15 acteurs de l'agroalimentaire, dont Bonduelle, D'Aucy et Unilever, ont été sanctionnés pour un montant total de 19,5 millions d'euros pour s'être entendus entre 2010 et 2015 sur le fait de ne pas communiquer "sur la présence ou pas" du perturbateur endocrinien bisphénol A dans leurs conserves et canettes, a annoncé l'Autorité de la concurrence dans un communiqué.

"Le bisphénol A c'est un composé qui a été très utilisé, on le retrouvait dans le vernis des boîtes de conserve, des canettes. Il est particulièrement préoccupant en termes d'impact pour la santé, à tel point que l'Autorité européenne de sécurité des aliments, en avril dernier, a indiqué qu'il fallait diviser par 20 000 l'exposition des consommateurs à cette substance", a ajouté Olivier Andrault.

Appliquer "les principes de précaution"

Cette entente a donc privé les consommateurs d'importantes informations, estime Olivier Andrault. "C'est d'autant plus scandaleux qu'à cette époque, il y avait sur le marché des emballages aussi bien avec que sans bisphénol A, on empêchait donc le consommateur de se diriger vers les produits sains". "Nous, notre demande, c'est que les autorités européennes et françaises mettent en application les principes de précaution" en interdisant "dès maintenant tous les bisphénols A, B et C qui sont potentiellement jugés dangereux, il faut les interdire dès maintenant sans plus tarder", insiste-t-il.

"Ce qu'il y a d'une certaine manière avec cette entente, c'est qu'on empêchait aux bons élèves de communiquer sur l'effort qu'ils avaient fait de se débarrasser du bisphénol A." Olivier Andrault, de l'UFC-Que Choisir sur franceinfo

Onze entreprises "poursuivies en qualité de membres de ces organismes" et pour leur "participation à l'entente" ont également été sanctionnées. Il s'agit des conserveurs Andros, Bonduelle, Charles et Alice, Cofigeo, Conserves France, D'Aucy, General Mills et Unilever, ainsi que les fournisseurs de boîtes Ardagh, Crown et Massilly. Contactées par l'AFP, l'Association des entreprises de produits alimentaires élaborés (Adepale) et la Fédération des industries d'aliments conservés (Fiac) ont annoncé qu'elles allaient faire appel. Elles parlent d'une décision qu'elles "contestent fermement".