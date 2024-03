PODCAST. Un score "poutinien" en Russie, "le violeur de Tinder" et record du monde de raclette: ça dit quoi ce 18 mars ?

Ce lundi 18 mars, la réélection de Vladimir Poutine à la tête de la Russie avec 87% des voix, le procès du "violeur de Tinder" s'ouvre à Paris et le record du monde de la plus grande raclette a été battu à Saint-Etienne.

Ce lundi 18 mars, Vladimir Poutine doit être en train profiter de sa réélection, dimanche, avec 87% des voix à la tête de la Russie. À 71 ans, et après 24 ans au pouvoir, il rempile donc pour un cinquième mandat. Il pourra même se représenter une nouvelle fois en 2030 et rester au pouvoir jusqu'en 2036.

Le "violeur de Tinder" est jugé à partir de ce lundi devant la cour criminelle de Paris. Ce photographe de mode de 38 ans est poursuivi pour les viols et agressions sexuelles de 17 femmes, qui venaient se faire photographier chez lui, entre 2014 et 2016. Toutes décrivent un même mode opératoire et pensent avoir été droguées.

Le record de la plus grande raclette du monde battu ce dimanche à Saint-Etienne. 2.236 personnes rassemblées pour manger de la charcuterie et du fromage fondu. pic.twitter.com/IiqaxZ840y — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) March 17, 2024

Et puis c'est un pari réussi pour l'humoriste Chicandier : le record de la plus grande raclette du monde a été battu dimanche à Saint-Étienne. 2 236 personnes se sont rassemblées pour déguster ensemble une tonne de pommes de terre, 620 kg de fromage et 350 kg de charcuterie.

