PODCAST. Trêve terminée à Gaza, journée mondiale de lutte contre le sida et playlist de la "commu" : ça dit quoi ce 1er décembre ?

Ce vendredi 1er décembre, la trêve a expiré entre Israël et le Hamas et les bombardements ont repris sur Gaza, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida et la communauté de "Ça dit quoi" fait son récap 2023 des musiques qu'elle a le plus streamé.

"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce vendredi 1er décembre, la trêve a expiré entre Israël et le Hamas. L'armée israélienne annonce avoir intercepté une roquette tirée depuis Gaza et avoir "repris le combat" contre le Hamas. Un coup dur après 7 jours de trêve et la libération, jeudi, de huit derniers otages dont la Française de 21 ans Mia Schem.

À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, Romuald, la sixième personne à en avoir guéri au monde, témoigne de son parcours miraculeux et appelle à plus de prévention. Chaque année en France, plus de 5 000 personnes découvrent qu'elles ont été contaminées par le VIH.

Dépistage du VIH : comment ça marche ?

Et puis, alors que les applications de streaming ont dévoilé leurs top 2023, la communauté des auditeurs de "Ça dit quoi" partage ses coups de coeur de l'année. Merci à Jessim, Thelma, Izia, Maeva, Lucas, Yann, Solene, Lili ou encore Lazare pour vos vocaux ! La team WhatsApp à de son côté (encore) consacré Taylor Swift.

"Ça dit quoi" t'invite à participer à des épisodes spéciaux pour Noël ! Un évènement t'a marqué en 2023 et tu aimerais qu'on l'aborde ? Une thématique de 2024 t'intéresse et tu voudrais qu'on en parle ? Présente-toi et envoie-nous tes questions et tes réactions à cet évènement par message vocal ici.

En se basant sur les premiers vocaux qu'on a reçu, on t'invite à nous parler de ces thématiques :

Mort de Nahel et émeutes du début de l'été

Harcèlement scolaire et ce qui ne va pas à l'école

Les influenceurs et les explications entre Booba et Magali Berdah

Les nouveaux combats écolos (Méga-bassines, autoroute A9, collectif Just stop oil...)

Grève à Hollywood et grève des techniciens français des séries et téléfilms

Guerre entre Israël et le Hamas

Guerre en Ukraine

Jeux olympiques de Paris-2024

Élections européennes de 2024

Élection présidentielle américaine de 2024

L'explosion de l'intelligence artificielle

L'actu des jeux vidéos avec de nombreuses sorties en 2023 et attendues pour 2024

"Ça dit quoi ?", un podcast à écouter du lundi au vendredi à partir de 7h sur franceinfo.fr, sur la chaîne WhatsApp de franceinfo ou sur toutes les plateformes de podcast :