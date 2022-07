C'est mon budget vacances. Un seul billet de train pour voyager dans toute l'Europe avec le pass Interrail

"Je l'ai payé 215 euros pour faire six pays. C'est quand même assez agréable," note Rosalie partie avec deux de ses amies direction Bruxelles, puis Amsterdam, Berlin, Prague, Vienne, Budapest, et enfin Split, en Croatie. Tout cela en payant à peine plus de 200 euros de trains, soit le prix de son pass Interrail. Mais attention, on ne peut pas monter dans n'importe quel train.

Rosalie, par exemple, a eu droit aux voyages illimités durant 5 jours seulement, sur son mois de périple. "À chaque fois que tu prends le train, et que tu fais poinçonner ton billet par un contrôleur, explique Rosalie, tu as 24 heures de trains illimités. Donc il faut bien s'organiser. Il faut regarder les horaires de train parce qu'il n'y en a pas tout le temps. Et il y en a certains où il faut des réservations." Notamment les TGV. Comptez quelques euros de plus pour réserver votre place. Le pass Interrail permet de partir à la découverte de 33 pays d'Europe. Depuis 50 ans et son apparition, des millions de voyageurs l'ont déjà emporté avec eux dans leurs valises.

Appartenir à une communauté de voyageurs

Ce dispositif reste financièrement plus intéressant pour les voyageurs que s’ils devaient prendre chaque billet séparément. Et puis, Rosalie a eu le sentiment d'appartenir à une communauté de voyageurs. "On fait la fête avec des gens qu'on retrouve ensuite dans le train le lendemain, et dans une autre ville après. On s'est rendu compte qu'en France, on voyait peu de gens avec ce billet Interrail qui est quand même spécial. On reconnait les voyageurs facilement car le billet est un peu 'à l’ancienne'. Tu écris dessus tes trajets, l'heure, etc... Quand on était en Belgique, c'était impressionnant. Il y avait presqu’un wagon entier rempli de gens avec des Pass, et pas forcément que des jeunes."

Le Pass n'est pas réservé aux étudiants. Il est, certes, un peu plus cher pour les plus de 27 ans, mais il reste très rentable. Au total Sébastien a lui dû débourser 500 euros pour partir l’été dernier en Allemagne, au Danemark et surtout en Suède. "Pour l'arrivée en Suède, entre Copenhague et Malmö, il y a un grand pont et on a l'impression de voler au-dessus de l'eau. C'est assez chouette," assure-t-il.

Être flexible sur les horaires

Toutes les villes ne sont pas reliées au rail. Et les horaires des trains vous contraignent parfois de rester quelques heures, voire une nuit dans une ville qui n'est pas forcément dans vos plans. "Notamment en Allemagne sur le retour, reconnaît Sébastien. Brême, par exemple, je naurais jamais pensé m'y arrêter si le train que je prenais ne s'y arrêtait pas. C'est sympathique puisqu'il y a un parc, des anciens remparts, un canal. Un point d'étape que je n'aurais probablement pas connu si j'étais parti en voiture ou en avion." Sébastien s'apprête à reprendre un pass Interrail pour cet été. Direction cette fois la République Tchèque, la Slovaquie, et l'Autriche.