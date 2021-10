L’Union européenne fait gagner 60 000 pass Interrail aux jeunes de 18 à 20 ans

Ce pass donne accès aux trains et à certains ferries de 33 pays. Il peut être utilisé pendant 1 à 30 jours, dès le 1er mars 2022.

La Commission européenne a décidé que 2021 était l'"année européenne du rail". Objectif : promouvoir le train comme "moyen de transport vert et sûr". Alors, dans le cadre de cette promotion, l'Union européenne a lancé le concours Discover UE, accessible du mardi 12 octobre au 26 octobre. Ce concours permet aux jeunes âgés de 18 ans à 20 ans de gagner 60 000 pass Interrail. Ce sésame donne accès aux trains et à certains ferries de 33 pays et peut être utilisé pendant 1 à 30 jours, dès le 1er mars 2022.

Certaines conditions sont requises pour pouvoir participer à ce concours : outre les conditions d'âge, il faut avoir la nationalité d'un des Etats membres de l'Union européenne (ou du Royaume-Uni) et répondre à un quiz. Ce dernier comporte six questions sur l'Union européenne et sur les initiatives mises en place à destination des jeunes.

Selon le Parlement européen, au sein de l'UE, "les transports représentent 25% des émissions de gaz à effet de serre" et "le rail est le seul mode de transport ayant considérablement réduit ses émissions depuis 1990". L'institution poursuit en estimant que le rail est une "excellente alternative pour voyager de façon durable et responsable". Elle fait valoir que "le transport ferroviaire n'est responsable que de 0,4% des émissions de CO2". Créé en 1972, le pass Interrail existe aujourd'hui sous différentes formules, accessibles à toutes les personnes résidant en Europe.