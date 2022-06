Tesla, Google, Apple... Ces entreprises qui arrêtent le télétravail

Il n’y va pas par quatre chemins, Elon Musk. Dans un courriel envoyé à ses salariés, le patron de Tesla et de SpaceX a tout simplement demandé à ses employés de revenir au bureau ou bien de quitter l’entreprise. "Toute personne qui souhaite faire du travail à distance, écrit Elon Musk, doit être au bureau pour un minimum de quarante heures par semaine, ou quitter Tesla". "Si vous ne vous présentez pas, écrit-il dans un autre email, nous considérerons que vous avez démissionné." Pourquoi quarante heures ? "C’est moins que ce que nous demandons aux ouvriers dans usines." répond Elon Musk.

Aucune exception n’est prévue. S’il y en a, c’est lui seul qui les accordera. Les demandes de télétravail pourront être éventuellement examinées, mais elles ne seront accordées qu’à titre exceptionnel, pour des "contributeurs particulièrement exceptionnels" pour qui se serait impossible de revenir toute la semaine au bureau. Et quand un salarié lui demande s’il n’a pas un commentaire supplémentaire pour les personnes qui pensent que venir travailler au bureau est un concept désuet, Musk répond : "Ils devraient faire semblant de travailler ailleurs !"

L'intransigeance et l'humour d'Elon Musk

Le patron de Tesla se justifie en mettant en avant la culture de l’entreprise : "Tesla a créé et fabriquera les produits les plus excitants et les plus significatifs de toutes les entreprises sur Terre. Cela ne se fera pas en téléphonant. Il y a bien sûr des entreprises qui n’exigent pas cela, poursuit-il, mais à quand remonte la dernière fois qu’elles ont expédié un produit formidable ? Cela fait longtemps… "

Certaines entreprises, comme Google et Apple, sont sur la même ligne : fini le télétravail. Mais ça coince. Chez Apple, quelque 3 000 salariés menacent de démissionner si on les prive de télétravail. Des grandes firmes, comme Twitter et Airbnb, ont au contraire pérennisé le télétravail et n’exigent plus de leurs salariés qu’ils travaillent dans un endroit particulier. "Partout ou vous vous sentez le plus productif et créatif, c’est là que vous travaillerez et cela inclut le travail à domicile à plein temps pour toujours" écrit par exemple Parag Agrawal, le PDG de Twitter. "Demandons aux ouvriers dans les usines", répond Elon Musk.