Tesla : des usines toujours plus grandes pour des projets toujours plus gros

Tesla a inauguré vendredi 8 avril une nouvelle usine géante aux États-Unis : à Austin, la capitale du Texas. Une nouvelle fois, le patron milliardaire Elon Musk a mis les petits plats dans les grands. Évènement aux allures de concerts de star, 15 000 invités au bas mot selon la presse locale.

Le site s’étend sur 74 hectares, l’équivalent d’une centaine de terrains de football. Ce n’est pas pour rien que l’usine a pour nom de baptême "Giga Texas". En ce moment, tout le monde y va de sa "gigafactory", mais là, on y est vraiment. Coût total de l'usine : 1,1 milliards de dollars (soit un peu plus d'un milliard d'euros).

C’est la cinquième "méga-usine" du constructeur américain de véhicules électriques haut de gamme, après celle du Nevada et New York aux États-Unis, Shanghaï en Chine et Berlin en Europe. Ces usines produisent des voitures, mais aussi des équipements et batteries à très grande échelle. L’usine dernier cri du Texas doit permettre de lancer notamment la production du camion électrique "Semi" dès l’année prochaine.

Compétitivité

L’entreprise créée en 2003 est aujourd’hui une machine à cash sur un segment luxe qui pose moins de problème en période de crise. C’est le pur produit de l’America First avec, aussi, ses avantages fiscaux. L’état du Texas, dont les politiques sont très conservatrices, ne fait pas payer d’impôts sur les sociétés, autant d’argent investi dans l’innovation et les emplois induits.

Malgré la pénurie de puces électroniques, Tesla a livré plus d’un million de véhicules sur les douze derniers mois. Son ambition est d’augmenter ses livraisons en moyenne de 50% par an. Avec ses implantations à travers le monde, Tesla dispose désormais de l’axe transatlantique rêvé pour doper ses ventes et gagner de nouvelles parts de marché.