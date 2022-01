Les restes d'une fusée SpaceX vont s'écraser sur la Lune début mars

Cela n'était pas prévu, mais SpaceX débarquera finalement sur la Lune dès cette année... quoique pas en un seul morceau. Le second étage d'une fusée Falcon 9 va s'écraser en mars sur la surface lunaire, ont annoncé mercredi 26 janvier des astronomes ayant recalculé la trajectoire de l'engin laissé à l'abandon dans l'espace depuis son lancement il y a sept ans. La fusée avait été utilisée en 2015 pour mettre en orbite un satellite d'observation du climat sur Terre, le Deep Space Climate Observatory (DSCOVR).

Depuis cette date, le second étage du vaisseau flottait dans le cosmos sur une orbite appelée "chaotique" par les mathématiciens, car difficilement prévisible, a expliqué l'astronome Bill Gray, qui s'est le premier rendu compte de la nouvelle trajectoire. L'objet est passé assez près de la Lune début janvier, ce qui a modifié son orbite, a-t-il détaillé. Une semaine plus tard, l'expert a pu de nouveau observer le morceau de fusée et s'est aperçu qu'il devrait s'écraser sur la face cachée de la Lune le 4 mars. Après avoir lancé un appel aux astronomes amateurs pour réaliser des observations complémentaires, les données ont été confirmées. L'engin frappera la surface lunaire à plus de 9 000 km/h. "J'ai suivi des déchets spatiaux de ce type depuis environ 15 ans, et c'est le premier impact lunaire non intentionnel" détecté, a souligné Bill Gray.

D'autres impacts possibles par le passé

Selon l'astronome Jonathan McDowell, il est possible que des impacts similaires se soient produits par le passé, sans qu'on l'ait su. "Il y a au moins 50 objets laissés dans l'espace lointain dans les années 1960, 1970 et 1980, simplement abandonnés là, sans qu'on les suive", a-t-il expliqué à l'AFP. Les observations d'aujourd'hui n'ont pas permis de tous les retrouver. "Il est probable que certains aient percuté la Lune accidentellement", a-t-il jugé. En mars prochain, l'explosion de cet objet d'environ quatre tonnes ne sera pas visible depuis la Terre lorsqu'il se produira. Mais il devrait causer un cratère qui pourrait être observé par les scientifiques par la suite.