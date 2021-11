La jeunesse au centre de la semaine de l’emploi des personnes handicapées

Pas facile de trouver un emploi pour un jeune en situation de handicap. Leur temps de recherche est presque deux fois plus long que pour un jeune valide. Ils ne sont que 42% à juger cette recherche "simple", alors que les jeunes valides sont 69% à le penser, d'après une enquête Ifop menée pour l'Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) en septembre. Autant de raisons qui ont poussé les organisateurs de cette semaine de l’emploi des personnes handicapées, qui débute lundi 15 novembre, à mettre la jeunesse au centre de l'événement. "Ce choix a été particulièrement guidé par la crise sanitaire avec les conséquences éventuelles sur la jeunesse, indique Véronique Bustreel, de l'Agefiph. Ça nous a paru comme une évidence de cibler les jeunes pour cette semaine pour l'emploi des personnes handicapées."

Changer le regard sur le handicap

Les jeunes en situation de handicap sont moins regardants sur le salaire. Ils sont plus enclins à faire des concessions financières. Seuls 44% d'entre eux considèrent le niveau de rémunération comme un obstacle. C'est bien moins, 12 points de moins, que les jeunes valides.

Si le boom des métiers du numérique peut bénéficier aux jeunes en situation de handicap, le but de cette semaine pour l'emploi des personnes handicapées est de changer le regard des employeurs et les convaincre de les embaucher.