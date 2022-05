L'accès aux toilettes au travail est un problème pour une majorité de salariés, selon une étude

C’est un sujet délicat et qui pourtant fait partie de la vie quotidienne de millions de salariés : l’accès et l’usage des toilettes de l’entreprise. Une étude sort jeudi 19 mai sur cette question. Et les femmes sont nettement moins à l’aise que les hommes.

Un sondage mené par l’Ifop, tout ce qu’il y a de plus sérieux, dont les résultats sont publiés pour le compte de Diogène, une entreprise spécialisée dans le nettoyage de logement dégradés. Plus de mille personnes interrogées et une gêne : les toilettes au travail. Avec déjà ce chiffre étonnant : un tiers des salariés, 34%, ne disposent pas de toilettes séparées pour les hommes et pour les femmes. Alors que l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) préconise que l’employeur mette à la disposition de son personnel des cabinets d’aisance séparés pour le personnel féminin et masculin, à raison d’au moins un cabinet de toilette et d’un urinoir pour 20 hommes et de deux cabinets pour 20 femmes. Dans ce sondage, on trouve même 1% des salariés pour dire qu’il n’y a pas de toilettes sur leur lieu de travail.

"Poop shaming"

Quand il y a des toilettes, les salariés s’en plaignent. Ces toilettes sont jugées sales par plus de la moitié des salariés interrogés, insuffisamment isolées du reste des locaux pour 45% des sondés. Ça n’est pas tout : 42% les trouvent nauséabondes, et 36% pas assez bien pourvues en papiers toilette. À noter que les réponses sont les mêmes dans le secteur public et dans le secteur privé.

D’où un sentiment de gêne à l’idée d’utiliser ces toilettes, un sentiment de gêne qui touche nettement plus les femmes que les hommes. D’une manière générale, 53% des salariés ont déjà ressenti de la gêne à utiliser les toilettes communes, mais ce sentiment monte à 60% chez les femmes. Les anglophones parlent à ce propos de "poop shaming", "poop" étant une façon enfantine d’évoquer la défécation. Une honte qui pousse 53% des femmes salariés à être incapable d’utiliser les toilettes sur leur lieu de travail. Une situation dans laquelle ne se retrouve que 30% des hommes.

Un problème qui contraint à user d’imagination. Un tiers des personnes interrogées confessent utiliser les toilettes dans un autre lieu de l’entreprise, à un autre étage par exemple. 21% quittent tout simplement leur travail pour aller aux toilettes. Ils utilisent celles d’un bar ou d’un restaurant par exemple. La même proportion, 21%, préfèrent rentrer chez eux entre midi et deux pour ne pas avoir à affronter le problème et on trouve même 11% des salariés qui prennent des médicaments pour éviter d’utiliser les toilettes pendant la journée.