C'est mon boulot, pour une transition écologique : "Hari&Co" une start-up pour remettre à la mode les légumineuses

Tout l'été, dans "C'est mon boulot", des portraits d'entreprises qui s'engagent dans la transition écologique. Vendredi 27 juillet, le portrait d'Emmanuel Brehier, qui a fait de l'adoption par les Français des légumineuses son cheval de bataille

Emmanuel Brehier et son compère Benoit Plisson, qui se sont rencontrés tous les deux à l'école d'agro, ont un credo dans la vie : aider les gens à manger plus végétal. Une conviction qui est partie de loin, de leur quotidien d'étudiant futurs ingénieurs agronomes. "On allait tous les midis au restaurant universitaire, il y avait principalement de la viande et du poisson, on s'est dit : faisons quelque chose pour changer ça !", assure Emmanuel Brehier. Les deux compères de Hari&Co ont alors porté leur dévolu sur une certaine catégorie de végétaux.

"On s'intéresse aux légumineuses : les lentilles, pois chiche, haricots... On les cuisine pour en faire des galettes, des falafels, mais aussi des plats cuisinés, du curry avec des petits pois. Il faut remettre de la culinarité dans les solutions végétales", détaille Emmanuel Brehier. Le tout est fait sans additif, rien que du naturel.

Les deux compères ont basé leur usine dans la Drôme. Ils ont convaincu une dizaine d'agriculteurs autour d'eux de se reconvertir dans les légumineuses. Pour le reste, les produits viennent de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de Vendée. Leurs produits sont présents dans 5 000 restaurants collectifs et autant de magasins.