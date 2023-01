Alterner télétravail et présentiel : le travail en mode "hybride" gagne toujours plus de terrain en Europe

Selon plusieurs études, les salariés du Vieux continent apprécient de plus en plus ce mode de fonctionnement.

Si le 100% télétravail a été abandonné depuis la fin de la crise sanitaire, les façons de travailler ont été durablement changé. En Europe, une entreprise sur quatre pratique le travail en mode hybride, elles laissent leurs salariés partager leur temps entre le travail à la maison et le retour en entreprise, d'après une étude menée auprès de 500 dirigeants européens pour Okta. Pour une autre étude, menée par Ipsos pour Ringcentral, un fournisseur de solutions de communication, le travail en mode hybride gagne du terrain, avec 57% des salariés dont le travail se fait sur ordinateur qui le pratiquent. Ils n'étaient que 26% en 2021.

>> Le moral des "travailleurs sans bureau" dégringole

Les salariés deviennent ainsi très autonomes. Selon cette même étude, six salariés "hybrides" sur dix souhaitent décider eux-mêmes des jours où ils télétravaillent et de ceux où ils retournent au bureau, sans en référer à leur hiérarchie. Ce qu'ils apprécient le plus, c'est d'être autonomes et de pouvoir choisir tout seul leur lieu de travail et organiser leur semaine comme ils le souhaitent.

Plus de la moitié des concernés satisfaits

25% des personnes qui ont été contraintes de revenir à temps plein au bureau se plaignent de cette situation, seuls 8% des travailleurs hybrides regrettent de devoir revenir parfois dans leur entreprise. Ils sont bien plus satisfaits de leurs conditions de travail que la moyenne des salariés. 53% des travailleurs hybrides sont heureux de leur sort, contre 44% de l'ensemble des salariés. Ils se sentent plus productifs et plus motivés que la moyenne. Ils se sentent étonnamment même mieux connectés à leurs collègues que ceux qui sont à 100% en présentiel et évidemment plus que ceux qui sont en 100% télétravail.

Cette formule perd d'ailleurs du terrain. Si la proportion de salariés en présentiel à temps complet reste inchangée par rapport à l'an dernier, toujours selon cette étude RingCentral, celle des employés en 100% télétravail connaît une baisse de 30% et ne concerne que 4% des salariés. L'étude Okta estime pour sa part que ce que l'on appelle le "full remote", le tout à distance, ne concerne que 1% des entreprises françaises.