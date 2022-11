"Vrac", une association pour manger au juste prix

Encore un exemple de solidarité. Face à des fruits et légumes de plus en plus chers, voici un réseau de distribution à prix coûtant.

"Vrac", comme pour les produits au détail, sans emballage donc sans gaspillage, et un acronyme qui signifie Vers un Réseau d’Achat en Commun. Depuis plus de 10 ans maintenant, cette association intervient dans les quartiers populaires, selon un principe simple. Son fondateur, Boris Tavernier : "Chaque mois, les habitants choisissent des produits locaux et bio parmi 80 références, soit en ligne, soit auprès de permanences dans les quartiers. Nous ouvrons ensuite avec eux des épiceries éphémères et des groupements d'achat."

Les commandes sont passées auprès de paysans qui sont payés au juste prix. Les produits sont revendus sans marge aucune. Ici, par d’intermédiaires trop gourmands en matière de transport, de transformation ou de distribution. C’est gagnant-gagnant pour tout le monde.

Partout en France

Vrac touche désormais 4500 adhérents, qui payent un euro symbolique pour accéder à des ventes de fruits et légumes bio à prix coûtant, et l'association déploie son action dans 80 groupements d’achat à travers toute la France. Née à Lyon, elle a en effet essaimé à Marseille, Strasbourg, Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Lille et en région parisienne.

Avec toujours le même esprit, rappelé par Boris Tavernier : "Donner l'accès à une nourriture saine à ceux qui n'en ont pas toujours les moyens, et qui vivent dans des quartiers fortement touchés par le diabète ou l'obésité, mais aussi respecter l'environnement avec des produits bio et vendus sans emballage."

En octobre dernier, Vrac a ouvert une cantine solidaire dans le 8e arrondissement de Lyon. Le réseau fonctionne grâce à plus de 800 bénévoles et emploie 50 personnes.