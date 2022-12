Portraits de chefs. Anto Cocagne, cheffe à domicile pour des cuisines d'Afrique

Le samedi à 12h56, 14h26 et 16h26

C'est mon assiette Bernard Thomasson Le samedi à 12h56, 14h26 et 16h26

Si vous ne savez pas qui est la cheffe Anto, très active sur les réseaux sociaux, voici comment elle était accueillie récemment sur France 24 : "Vous êtes cheffe privée à domicile, présentatrice d'une émission culinaire, prix de la Révélation féminine africaine 2016, prix Eugénie Brazier 2018 qui récompense la plus grande créativité..."

N’en jetez plus, Anto Cocagne est jeune, dynamique et elle a du talent. Son ambition, faire connaitre les cuisines de l’Afrique subsaharienne en France, avec le choix de ne pas avoir de restaurant. Elle est cheffe privée à domicile, une décision prise pour ne pas avoir à trancher entre élever ses enfants et vivre de sa passion. Au reste, les parents d’Anto Cocagne ne voulaient pas que leur fille fasse de la cuisine son métier ; aujourd’hui, ils admirent son parcours.

Pèpè soup, pour un lendemain de fêtes

Il faut dire que la cheffe Anto est présente sur tous les écrans africains, notamment grâce à la chaine Cuisines, du groupe Canal Plus Afrique. N’ayant pas de restaurant, Anto nous a reçu chez elle, dans sa cuisine, pour une recette que l’on déguste au Gabon, mais aussi dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, le pèpè soup.

La Pèpè soup préparée par la cheffe Anto Cocagne pour un lendemain de fêtes, un plat traditionnel au Gabon et dans certains autres pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. (BERNARD THOMASSON / FRANCE INFO)

Ingrédients :

1 bar, 4 grosses gambas, 2 sardines fumées, 1 grappe de tomates cerises, 100 g gombos, 1 botte oignons nouveaux, 2 gousses d’ail, ½ botte d'oseille de Guinée, 2 piments entiers, 1 cuillerée à soupe de poudre de crevettes fumées et séchées, 50 cl d’eau, 2 cl d'huile de palme rouge, sel, poivre.

Préparation :

Laver les légumes. Découper les tomates cerise au ciseau pour garder le pédoncule. Couper en quatre les oignons nouveaux. Effeuiller l’oseille. Rincer les feuilles et ciseler finement. Couper les deux extrémités des gombos.

Nettoyer le bar (écailler, vider par la tête et rincer). Le couper en quatre (garder les têtes). Décortiquer les crevettes en gardant les têtes et le bout des queues. Tremper les sardines fumées dans de l’eau froide 15 mn, puis les décortiquer et ne garder que la chair. Assaisonner les morceaux de bar, la chair de sardine et les gambas avec sel, poivre, ail écrasé. Réserver au frais.

Dans une sauteuse, faire chauffer l'huile de palme rouge. Faire suer les oignons nouveaux. Ajouter les tomates cerise. Couvrir et laisser mijoter 5 mn. Ajouter les morceaux de dorades, les gambas entières, la chair de sardine fumée, l’oseille émincée, les piments entiers et les gombos. Mouiller avec l’eau. Rectifier l’assaisonnement si nécessaire. Couvrir et laisser mijoter 15 mn à feu doux en retournant délicatement le poisson à mi-cuisson. Servir avec un pain ou du foufou de manioc.

Les conseils de la Cheffe : Le pèpè soup est un court-bouillon. Traditionnellement, on prend tout ce qu’on a sous la main : abats, viandes, poissons, mollusques et/ou crustacés. Le temps de cuisson dépend des ingrédients et ici de la taille du poisson. Il est possible d’utiliser des piments végétariens si vous ne supportez pas les plats piquants.