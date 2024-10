Le chanvre, une plante aux 1000 vertus

Le samedi à 12h56 et 16h26

C'est mon assiette Bernard Thomasson Le samedi à 12h56 et 16h26

Nous sommes en pleine période de récolte du chanvre. Un produit qui connaît une nouvelle vie en cuisine, après en avoir mené plusieurs autres, et depuis longtemps.

En Bretagne, le chanvre est cultivé depuis que les marins ont pris la mer, car la fibre de cette plante servait à fabriquer les cordages des bateaux. On sait aussi que le chanvre est utilisé de longue date pour les tissus, les cosmétiques ou les matériaux d’isolation. On connaît son utilisation illicite pour ses effets hallucinogènes.

Il entre désormais en pleine lumière dans vos cuisines, par ses graines, sa farine ou son huile. Le chanvre est même très prisé par certains chefs, comme Romain Le Cordroch à Vannes : "On peut l'avoir en farine, en croquant par ses graines torréfiées, en moelleux avec les graines décortiquées, en huile végétale qui a un goût très herbacé, en lait également. C'est très bon pour la santé, c'est nourrissant et cela a très bon goût." Le restaurant Bvañ est situé à deux pas du marché de Vannes, là où Romain Le Cordroch se fournit en chanvre.

Bon pour la santé et bon pour la planète

Et si ce produit est très bon pour la santé, riche en oméga 3 et 6, en fibres, en vitamines B et E ou en magnésium, il est aussi très bon pour la planète puisqu’il présente de nombreux atouts, côté culture.

Régis Durand, de la ferme de Trevero à Sérent (Morbihan), le confirme : "Cette plante très rustique ne nécessite aucune intervention pendant la culture, elle lutte toute seule contre les mauvaises herbes, elle ne connaît pas de ravageurs, et elle supporte très bien la chaleur, avec peu de besoins en eau. En plus, son système racinaire structure le sol, et en améliore la qualité pour les cultures que l'on peut faire, par la suite, dans le même champ."

Après avoir failli disparaître au XXe siècle, le chanvre, plante aux 1000 vertus, est de nouveau cultivé dans plusieurs régions françaises.