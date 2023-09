À partir des cuisines du monde, réfléchir à l'alimentation de demain

Depuis jeudi et jusqu’à demain soir, des chefs et des ambassadeurs culinaires de 70 pays se retrouvent au pied de la tour Eiffel. C’est le Village international de la gastronomie avec, cette année, une nouveauté : un Forum international de réflexion.

Au-delà des cuisines populaires du monde entier, que Parisiens et touristes peuvent découvrir le long de la Seine, au-delà des 6 000 mètres carrés de stands et des 200 démonstrations de recettes, au-delà des concerts et des spectacles sur sa scène centrale, le Village international de la gastronomie accueille cette année pour la première fois le Forum de France de l’alimentation.

Ce sont des tables rondes et des rencontres, pour réfléchir aux grands enjeux de l’alimentation et de la gastronomie. Avec cette question : comment mangera-t-on demain ? La réponse du représentant du chef de l’Etat pour la gastronomie, qui est aux manettes de ce Forum, Guillaume Gomez :

"C'est assurément, manger différemment. Si on ne passe pas par une éducation à l'alimentation, on va dans le mur. 18% des jeunes filles et 17% des jeunes garçons sont obèses. On sait que la mauvaise alimentation a coûté, en 2020, 40 milliards d'euros à la Sécurité sociale. Ce sera 100 milliards d'euros en 2030, si on ne change rien."

Un village pour se régaler

Ainsi a-t-il été question, hier, de solidarité alimentaire. Cet après-midi, un rendez-vous est consacré à l’avenir de la restauration. Et demain, on parlera, par exemple, sommellerie ou apprentissage du goût.

Le Village international de la gastronomie, c’est aussi l’occasion de se régaler avec des spécialités d’autres cultures. On y mange, on y discute, et on y rencontre des chefs de dizaines de pays. Guy Savoy est le parrain de cette sixième édition. L’an dernier, plus de 40 000 personnes s’étaient laissé séduire.