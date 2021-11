Black Friday : quels sont les droits des consommateurs ?

Attention aux "bonnes affaires" que suggère le Black Friday de novembre. Raphaël Bartlomé est directeur juridique à Que Choisir.

franceinfo : Le vendeur ou le site doit-il afficher clairement le rabais consenti pendant le Black Friday ?

Raphaël Bartlomé : Les sites et les magasins sont libres d'afficher la promotion soit sous la forme d'un pourcentage, soit sous la forme d'un montant en euros, ils ont cette liberté. Mais ce qui est obligatoire c'est de préciser le prix de référence.

Tous les articles peuvent-ils être bradés ?

Oui, et c'est la différence avec les soldes qui ne portent que sur des marchandises en vente depuis au moins trente jours.

Le fait d'acheter un produit bradé modifie-t-il mes droits ?

Non, ça n'est que le prix qui fait l'objet d'une réduction. Les droits des consommateurs restent les mêmes avec les mêmes garanties.

Y a-t-il des différences du point de vue des droits entre le fait d'acheter en magasin et acheter en ligne ?

Pas sur les droits mais sur la mise en oeuvre de ces droits. Par exemple, lors d'un achat en magasin, vous connaissez le vendeur. Sur Internet, le site ne sera pas toujours le vendeur du produit et ça peut poser des difficultés.

Est-ce que j'ai le droit de changer d'avis et de retourner le produit si je l'achète en solde ?

Pour les achats sur Internet, il y a un droit de rétractation. Dans un délai de 14 jours, à partir de la livraison, vous pouvez renvoyer le produit et être remboursé, mais pour les achats en magasin tout va dépendre de la politique commerciale qui va être appliquée.

Que vaut la mention "ni repris ni échangé" ?

Elle est tout à fait légale pour les achats en magasin, dès lors que le produit n'a pas de défaut.

Quels sont mes recours ?

Il faut garder une trace des échanges avec le vendeur. Il faut privilégier les emails et les courriers. On peut aussi interpeller le vendeur sur les réseaux sociaux, ça fonctionne, et si le désaccord persiste on peut faire appel à une association de consommateurs ou à un médiateur, dont on trouvera les coordonnées dans les conditions générales de vente.

Si la livraison a du retard ?

Il est possible de demander le remboursement, mais il faut d'abord donner un délai supplémentaire au vendeur, et passé ce nouveau délai, un email ou une lettre suffiront pour être remboursé.

Et si le produit n'est pas conforme ?

On peut le garder et obtenir le remboursement partiel, on peut exiger la livraison du bon produit, et le vendeur devra le faire dans un délai de 30 jours, et s'il n'y a plus de stock, vous pouvez demander le remboursement de la commande.

Quelles sont les arnaques du Black Friday ?

C'est le bidouillage des prix. Souvent les prix des produits en promotion ont augmenté ces derniers jours pour afficher des pourcentages de rabais très important.