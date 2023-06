Bien décompresser le soir améliore l’éveil et l'humeur au travail écouter (3min)

Laissez vos collègues tranquilles le soir : ils seront bien plus efficaces, et de meilleure humeur le lendemain. Une très sérieuse étude allemande, auprès de 124 employés, montre qu’une bonne récupération, en fin de journée, améliore l'énergie et l'humeur, quand on reprend le travail le jour suivant.

Article rédigé par Géraldine Zamansky - franceinfo Radio France

Temps de lecture : 2 min.

Profiter de ses soirées pour déconnecter, c'est le meilleur moyen d'être de bonne humeur et plein d'énergie le lendemain au travail, assure des chercheurs d'une université allemande. (Illustration) (YUOAK / DIGITAL VISION VECTORS / GETTY IMAGES)

Une étude allemande apporte une motivation supplémentaire aux entreprises qui ne respectent toujours pas le droit à la déconnexion des employés, droit inscrit dans la loi, en 2016. Ces entreprises pourraient avoir de meilleurs résultats. Géraldine Zamansky, journaliste au Magazine de la Santé sur France 5, détaille les résultats de cette enquête. franceinfo : Des chercheurs allemands viennent de prouver scientifiquement qu’on travaille mieux après une bonne soirée de "récupération" ? Géraldine Zamansky : Exactement, cette équipe a démontré que la performance au bureau est comme celle de sportifs. Elle dépend directement de la qualité de la récupération, entre deux journées d'efforts. Pour le prouver, impossible d’évaluer les tâches accomplies par les 127 personnes interrogées pendant deux semaines, par l’équipe de Maike Arnold, chercheuse en psychologie du travail, à l’Université de Manheim. Alors les questionnaires ont porté sur les facteurs d’efficacité : les niveaux d’éveil, de stress et de satisfaction, au fil de la journée. Résultat, une soirée bien déconnectée de la vie professionnelle augmente, en moyenne, l’éveil matinal d’un point, pour dépasser les 4 sur une échelle de 1 à 5. Et c’est un peu moins spectaculaire, mais quand même assez net, pour la réduction du stress. Mais comment obtenir cette "récupération", quand on n’a pas à disposition les kinés des joueurs de Roland-Garros ou des sportifs professionnels ? Maike Arnold m’a présenté les quatre façons d’y parvenir, qui peuvent être associées. D'abord, ce qu’elle appelle le détachement psychologique. C’est-à-dire ne plus du tout penser au travail. Prendre du temps pour se relaxer, est aussi très bénéfique. En respirant calmement sur un tapis de gym bien sûr, mais aussi en parlant avec des amis ou en lisant. Autre idée : faire un effort intellectuel pour apprendre quelque chose par exemple. Cela ne va pas fatiguer votre cerveau, mais créer une satisfaction "réparatrice". Tout comme le simple fait d’avoir maîtrisé le programme de sa soirée. Le sommeil est alors souvent amélioré.



Cette récupération est donc positive pour chacun, et même par intérêt, les entreprises doivent la respecter pour une meilleure productivité ? Tout à fait. Et le niveau d’éveil est surtout amélioré dans les cinq premières heures de la journée, d’après cette étude. Ensuite, il baisse et rejoint celui des personnes moins "rechargées" la veille. Alors Maike Arnold fait plusieurs recommandations aux dirigeants. D’abord, aucun appel, SMS ou mail le soir. Ensuite arrêter les réunions importantes à 17-18h, et programmer les activités qui demandent le plus de concentration, le matin. Il faudrait aussi garantir au moins une vraie pause dans la journée, pour récupérer à nouveau. Les déjeuners de travail n’auraient alors plus du tout la cote. L’étude