Japon : une start-up propose de résider dans un hôtel de luxe, en échange de quelques heures de travail

Loïc Pialat et Yann Rousseau

Bientôt chez vous Loïc Pialat et Yann Rousseau Du lundi au vendredi à 5h26

Une entreprise nippone met en relation des travailleurs qui souhaitent voyager et des employeurs qui manquent de salariés. Elle va vous proposer de rester dans un hôtel gratuitement, mais en échange, il va falloir travailler un peu sur place.

Vous rêvez d’un petit break dans un hôtel de luxe à la plage mais vous n’en avez pas les moyens ? Une start-up japonaise a une solution pour vous. Cette petite entreprise s’appelle Otetsutabi. En Japonais, c’est un nom portemanteau entre "otetsudai" qui signifie "aider" et "tabi" qui signifie "voyage". Ça résume le concept qui est d’aider en voyageant. L’entreprise propose de mettre en relation d’un côté, des travailleurs qui veulent prendre quelques jours loin de leur emploi habituel mais qui n’ont pas beaucoup de moyens financiers. Et de l’autre, des hôtels, des restaurants ou même des stations de ski qui n’ont plus assez de personnel pour maintenir la qualité de leur service.

Le Japon perd près d’un million d’habitants par an du fait de l’effondrement du nombre de naissances depuis des décennies et les entreprises n’arrivent plus à recruter pour remplacer les départs à la retraite. Cette crise démographique touche tous les secteurs mais particulièrement les métiers de service comme l’hôtellerie ou la restauration.

Pour travailler et résider dans un hôtel de luxe pendant quelques jours, vous devez d’abord vous rendre sur le site internet d’Otetsutabi. Il y a plein d’offres différentes et vous choisissez une destination en fonction de votre disponibilité. La plupart du temps, les participants ont quatre ou cinq jours maximum. Les offres concernent beaucoup le travail dans les hôtels, pour faire les lits, nettoyer les chambres ou faire la plonge en cuisine.

Rémunéré au salaire horaire minimum

Mais il y a aussi des offres pour aller nettoyer des champs, récolter des choux ou vendre des forfaits de ski dans une petite station. À chaque fois, l’annonce vous explique le nombre d’heures de travail que l’on attend de vous, c’est souvent quatre ou cinq heures par jour. On vous détaille aussi les conditions de votre logement, votre chambre et les repas. Ces prestations sont prises en charge par votre employeur et l’offre d’emploi vous précise aussi le montant de votre salaire. C’est généralement le salaire horaire minimum, 1 000 yens de l’heure, soit 6,30 euros.

Otetsutabi explique qu’il y a une explosion de la demande depuis la fin du Covid. Maintenant 48 000 personnes sont sur la plateforme. C’est cinq fois plus qu’en 2021. Et le nombre d’établissements qui demandent ces employés vacanciers a aussi été multiplié par trois en deux ans.