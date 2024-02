Japon : une chaîne de boulangerie développe une gamme de gâteaux pour redonner goût à l'amour

Loïc Pialat et Yann Rousseau

Chaque année, le nombre d'unions et le taux de natalité baissent au Japon. C'est pour cette raison que l'entreprise NEC et la chaîne de boulangerie Kimuraya ont développé à l'aide de l'intelligence artificielle, une gamme de gâteaux pour réveiller les différentes émotions ressenties lorsque l'on tombe amoureux.

Il existe cinq parfums différents pour ces gâteaux, puisque selon les dernières études japonaises, l'amour a plein de saveurs. Pour retrouver le goût du coup de foudre, il faudrait manger un muffin, plutôt parfumé à la barbe à papa et à la pomme. Pour éprouver l’émotion d’un premier rendez-vous, il faut plutôt opter pour le gâteau parfumé au citron vert et au zeste d’orange. En revanche, le gâteau de la jalousie, car cela peut aussi faire partie de l’amour, a lui un goût de patate douce et de raisins secs avec une touche d’huile de truffe.

Au total, la boulangerie Kimuraya a lancé cinq desserts qu'elle a développés de manière très scientifique avec le géant de l'électronique NEC. Ce dernier ne pouvait pas se lancer dans d'immenses sondages de vrais humains et s'est donc servi de ses plateformes d'intelligence artificielle pour analyser des dizaines de milliers de textes et de conversations associant l'amour à des aliments et définir les différents goûts de la passion amoureuse.

Des saveurs développées à partir de chansons et d'une émission de télévision

L'entreprise a fait écouter à ses ordinateurs des heures d'un programme de télévision très populaire au Japon, qui aide des étudiants à trouver l'amour. Cela s'appelle "I fell in love with you today", soit "Je suis tombé amoureux de toi aujourd'hui", en français. Les spectateurs suivent les premiers rendez-vous de jeunes qui ne se connaissaient pas avant l'émission. L’ordinateur a ensuite analysé les discours de ces jeunes amoureux pour classer leurs émotions en différents groupes, comme l'optimisme, l'angoisse, ou encore l'émerveillement.

Ensuite, il a fallu associer un aliment à chacune de ces émotions, et là, la plateforme d’intelligence artificielle à analyser les paroles de 35 000 chansons qui associent justement une émotion de l’amour à un aliment, un fruit, une boisson ou autre chose. Finalement, NEC a combiné ces deux recherches pour faire le lien entre une émotion spécifique et une saveur. Il ne restait plus ensuite qu'à créer des recettes.

Les données des ventes ne sont pas encore connues puisque ces gâteaux sont en magasin seulement depuis le 1er février 2024. Mais il y a probablement une clientèle, car dans les enquêtes d'opinion, les jeunes Japonais ne rejettent pas l'idée de la passion amoureuse, mais ils se disent plutôt angoissés par le stress de se lancer, en vrai, dans une relation avec une autre personne.