États-Unis : une start-up met au point un bras robotisé pour accélérer les constructions de maisons

Les robots vont-ils remplacer les maçons ? Il y a une pénurie de logements aux États-Unis, comme dans une grande partie du monde. Les taux d’intérêt ont grimpé depuis la pandémie pour lutter contre l’inflation. Alors acheter une maison ou un appartement coûte très cher. D’après l’association nationale des agents immobiliers, le salaire médian d’un foyer capable d’acheter un logement est passé l’an dernier de 88 000 à 107 000 dollars. Le nombre d’Américains sans-abri dépasserait 600 000.

Barrett Ames, étudiant à Duke, une université réputée de Caroline du Nord, s’est rendu compte du problème quand il a acheté une maison à retaper avec sa femme et qu’il a constaté tout le travail qui les attendait. Il s’est dit que la technologie pouvait offrir des solutions alors qu’il y a un énorme besoin pour la construction de nouveaux logements. Alors avec ses associés, il a lancé BotBuilt en 2020. BotBuilt a deux atouts, Axl et Slash, comme Axl Rose, le chanteur et Slash, le guitariste du groupe de hardrock Guns N’Roses. Deux bras robotisés d’une tonne chacun capable de travailler le bois.

Aux États-Unis, on construit généralement les maisons avec du bois plutôt qu’avec des briques comme en France. Il y a tout un travail de charpenterie à réaliser puisque le bois va servir de structure à la maison. C’est cette structure que vont fabriquer en usine Axl et Slash en assemblant le sol, les murs et le toit. Un peu comme sur une chaîne de montage d’une voiture. Plus besoin de réaliser cette étape essentielle à la main, ce qui présente parfois un risque pour les ouvriers. Sans parler des erreurs humaines qui vont ralentir le chantier.

Une technologie qui permet de se passer de certains ouvriers

"Les machines sont meilleures que nous en maths, c’est comme ça", affirme l’un des fondateurs de BotBuilt au site Techxplore. Et tant que les fondations de la maison ne sont pas posées, pas grand-chose ne peut se passer sur le chantier d’où les gains financiers potentiels. Plus rapide, plus fiable, moins cher. Il suffit, d'après l'entreprise, de programmer ces bras pour qu’ils assemblent les planches et les poutres comme l’indiquent les plans. Pour ces bras robotisés, l’assemblage serait aussi facile que monter un meuble Ikea, si l’on en croit BotBuilt.

La start-up est valorisée à 35 millions de dollars. L’an dernier, l’un des trois fondateurs a été nommé par le magazine Forbes parmi les 30 entrepreneurs de moins de 30 ans à surveiller. Et effectivement, la technologie de BotBuilt permet de se passer de certains ouvriers sur le chantier. Mais l’entreprise ne travaille qu’avec une dizaine de constructeurs pour l’instant. Et l’argument de ses créateurs, c’est qu’il n’y a de toute façon pas assez d’ouvriers disponibles pour répondre à la demande du marché, donc BotBuilt ne prendrait le travail de personne. L'entreprise ambitionne d’ici cinq ans d’exister sur le marché mondial et pas seulement aux États-Unis.