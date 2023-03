Au Texas, Elon Musk veut construire une ville entière pour loger ses employés

Le milliardaire américain, propriétaire de Twitter, Tesla et SpaceX, a un nouveau projet fou. Son nom : "Snailbrook".

Bienvenue à Snailbrook, dans "l'utopie texane" d'Elon Musk. Selon les informations du Wall Street Journal (article payant, en anglais), le patron de l'entreprise astronautique SpaceX, du constructeur automobile Tesla ou du réseau social Twitter envisage de construire une ville au Texas. Un an après l'annonce, en avril 2022, de l'ouverture d'une gigantesque usine Tesla dans cet Etat du sud des Etats-Unis, le milliardaire semble ne rien avoir perdu de ses rêves de démesure, projetant de faire sortir de terre une ville entière, notamment consacrée aux logements des employés de ses entreprises.

D'après le quotidien américain, qui a eu accès à des documents notariaux et fonciers, Elon Musk veut construire sa localité "sur une partie des milliers d'hectares de pâturages et de terres agricoles" récemment achetés, à une cinquantaine de kilomètres d'Austin, la capitale texane, dans le comté de Bastrop. "Selon la loi texane, une ville doit compter au moins 201 habitants avant de pouvoir déposer une demande d'incorporation, puis obtenir l'approbation d'un juge du comté, (...) qui n'a pas reçu de demande en ce sens" pour l'instant, précise le Wall Street Journal.

Document à l'appui, le quotidien américain affirme que la taille du terrain acquis par le milliardaire équivaut à "3 500 acres", soit environ 1 400 hectares, c'est-à-dire environ "quatre fois Central Park", le poumon vert de la ville de New York, qui mesure 341 hectares.

Des loyers inférieurs au prix du marché

A quoi ressemblerait Snailbrook ? "Son ancienne petite amie, la chanteuse Grimes, [le rappeur] Kanye West et le concepteur architectural de [ce dernier] ont discuté à plusieurs reprises l'année dernière de ce à quoi pourrait ressembler une 'ville Musk', selon des personnes au fait de ces discussions", expose le Wall Street Journal, précisant que "ces discussions ont donné lieu à des idées générales et à des maquettes visuelles, mais n'ont pas abouti à des plans concrets".

Le quotidien, décrivant des "photos prises sur Facebook" et citant des "personnes connaissant bien la ville", rapporte qu'"une piscine, une aire de sport en plein air et un gymnase" sont déjà sortis de terre. Sur place, une pancarte affichant "Snailbrook" est également visible.

Une rue surmontée d'un écriteau "Snailbrook", sur un terrain appartenant à Elon Musk, le 13 mars 2023. (BRANDON BELL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Le nom "Snailbrook" ("Escargot" en français) est une référence à une des entreprises d'Elon Musk, The Boring Company. Lorsque le milliardaire a "lancé cette société de construction de tunnels, il a mis ses employés au défi de construire des machines de forage se déplaçant 'plus vite qu'un escargot'", note le Wall Street Journal. Dans un tweet, le journaliste du quotidien américain, Christopher Mims, fait lui état de la construction "d'entrepôts", pour les entreprises The Boring Company et SpaceX, et de la planification de la construction "d'une centaine de maisons".

Selon le journaliste, le plan d'Elon Musk est de fonder une "ville-entreprise" où logeraient des employés de ses différentes sociétés, en proposant des loyers inférieurs aux prix du marché. Le loyer médian dans le comté de Bastrop "est d'environ 2 200 dollars par mois", avance le journal américain. Mais depuis "l'année dernière", des employés d'Elon Musk "peuvent postuler pour un logement pour un loyer d'au minimum 800 dollars par mois environ". Mais "l'utopie texane" a ses limites. "Si un employé part ou est licencié, il devra quitter le logement dans les 30 jours", fait également savoir le quotidien.