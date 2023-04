Etats-Unis : cette start-up se dit capable de déterminer "l'âge réel" de votre corps et d'en ralentir le vieillissement

C'est l'un des rêves du secteur de la "biotech", trouver l'innovation qui servira de fontaine de jouvence à l'espèce humaine. Un biologiste de Harvard a fondé une entreprise qui propose de "prendre le contrôle de son vieillissement".

Tally pour score, health pour santé : Tally Health, une jeune pousse new-yorkaise issue du secteur de la biotechnologie, promet de déterminer l’âge réel de votre corps au-delà du nombre d’anniversaires et ensuite de ralentir les effets du vieillissement en suggérant de nouvelles habitudes alimentaires ou de sommeil. Un projet qui ressemble fort à une chimère pourchassée par de nombreux inventeurs ces dernières décennies. Mais cette jeune entreprise a été cofondée par un biologiste de Harvard, lui donnant de la crédibilité.

David Sinclair est un chercheur connu dans le domaine de la génétique, auteur de Pourquoi nous vieillissons et pourquoi nous n’avons pas à vieillir qui a eu du succès en librairie. Il est parfois contesté par d’autres membres de la communauté scientifique. Il loue par exemple les effets du resvératrol, une molécule qu’on trouve dans le raisin, et qui contribuerait à l’allongement de la vie. Ce qui n’a jamais été prouvé de manière concluante jusqu’ici.

David Sinclair a 53 ans. Mais selon le test de Tally Health, son corps aurait plutôt un âge biologique de 43 ans. Un résultat obtenu, selon lui, en changeant ses habitudes alimentaires : il est passé à un régime végan, a arrêté l’alcool, se livre à un jeûne intermittent et boit au moins une tasse de thé vert matcha par jour.

Il a aussi changé ses habitudes de vie pour réduire son stress et faire de l’exercice. Selon lui, seuls 10% du vieillissement d’un individu dépendent de son ADN, les 90% restants, l’individu peut les contrôler.

"Commencez votre voyage vers la longévité." Tally Health

Sur le site internet de Tally Health, on trouve quelques formules choc comme "prenez le contrôle de votre vieillissement" ou encore "à Tally Health, nous changeons la façon dont nous vieillissons". Comment rendre concrètes ces promesses ?

Tout commence par un test avec un écouvillon que vous passez à l’intérieur de votre joue. Vous l’envoyez ensuite à l'entreprise qui va analyser votre ADN (acide désoxyribonucléique) et ainsi déterminer votre âge biologique en opposition à votre âge chronologique. En fonction des résultats, elle suggère des évolutions dans votre régime alimentaire ou vos habitudes de vie : manger plus de légumes verts, passer plus de temps debout, dormir plus… tout en expliquant l’effet de ces changements et en proposant aussi des alternatives pour ne pas obligatoirement renoncer à quelque chose qui vous plaît.

Tally Health propose en plus des compléments alimentaires. Trois mois plus tard, vous pouvez refaire un test, observer les résultats et ajuster les recommandations. C’est un abonnement au mois, sur six mois ou sur un an, qui coûte entre 129 et 199 dollars mensuels.

Des chanteurs et des acteurs séduits par le projet

Tally Health dit avoir développé une horloge épigénétique, une énorme base de données en s’appuyant sur les échantillons de 8 000 personnes, âgées de 18 à 100 ans, 50 % d’hommes et 50 % de femmes, un groupe par ailleurs varié ethniquement. Son algorithme permet d’analyser les échantillons de ses futurs clients. La jeune entreprise a été lancée en février 2023 et elle aurait 270 000 personnes sur sa liste d’attente.

Elle a en tout cas réussi à lever 10 millions de dollars, dont, et cela aide toujours à se faire de la publicité, plusieurs célébrités : le chanteur John Legend ou les acteurs Zac Efron et le Chilien Pedro Pascal, très populaire en ce moment avec les séries Mandalorian et Last of Us.