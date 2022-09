États-Unis : à la découverte de "Dig'n Zone", un parc d'attractions consacré aux engins de chantier dans le Tennessee

Un parc d’attractions aux États-Unis va bientôt proposer une alternative à Disneyland. "Dig'n Zone", dans le Tennessee, ouvrira au printemps prochain et sera consacré aux engins de chantiers pour petits et grands.

Il ne faut pas s’imaginer un monde féerique tout en jaune, la couleur habituelle des engins de chantiers, et coupé du monde à la Disneyland. En tout, Dig'n Zone – "to dig", pour "creuser" en français – proposera 25 attractions. Elles permettront, par exemple, aux enfants et à leurs parents de conduire un bulldozer ou une pelleteuse. Un camion-benne modifié pourra même vous faire glisser comme s’il larguait sa marchandise !

Le site du parc a fait un sondage sur les engins qui suscitent le plus l’impatience des futurs visiteurs : la pelleteuse arrive en tête avec 73,5% des voix, la chargeuse compacte deuxième avec 16,6% et le rouleau compresseur troisième avec 9,9%. Tous ces équipements sont fournis par Caterpillar, le géant du secteur. Le groupe industriel américain prévoit d’ailleurs d’organiser des démonstrations ou des présentations de ses équipements sur place et d’y emmener ses employés pour des journées spéciales. Dig'n Zone va aussi installer un labyrinthe dans un champs de maïs à l’automne. La construction a démarré au mois d’août.

Tout est parti d'un télé-crochet

C’est un projet presque personnel. Weston O'Dell regardait l’émission Shark Tank avec sa femme, une sorte de télé-crochet où les candidats présentent des idées d’entreprise à des investisseurs. Un concept similaire a été évoqué et sa femme lui a suggéré d’y réfléchir. O’Dell en a parlé sur Facebook et, en voyant les réactions, il s’est dit que ça pourrait marcher. Avec d’autres investisseurs, il a réuni 25 millions de dollars pour construire le parc sur dix hectares – trois fois et demi plus petit que le parc Astérix.

Le parc ouvrira à Sevierville, dans le Tennessee, et devrait créer une centaine d’emplois dans une région déjà riche en attraction. On y retrouve une reproduction à échelle un demi du Titanic, un parcours Ninja Warrior pour se tester physiquement et, surtout, Dollywood, un parc créé en hommage à Dolly Parton.



En attendant l'ouverture, attendue au printemps 2023, il est possible de se rendre dans le Minnesota, à Extreme Sanbox – "bac à sable extrême" en français. C’est un concept similaire sauf que, contrairement, à Dig'n Zone, il est réservé aux adultes., par sécurité. Il y a aussi Diggerland dans le New Jersey, près de New York et aussi tout près, au Royaume-Uni. Presque plus d’excuses pour jouer à Bob le bricoleur !