Corée du Sud : une entreprise offre à ses employés une prime de 70 000 euros pour la naissance d'un bébé

Les gouvernements, en Corée du Sud comme ailleurs, ont lancé en vain des politiques pour lutter contre l'effondrement démographique. Ils offrent plus d’allocations familiales, plus de places en crèche ou encore plus de congés parentaux. Mais le nombre de naissances continue de baisser inexorablement. Alors en Corée du Sud, un groupe de construction privé vient d’annoncer qu’il allait désormais donner 70 000 euros à ses employés qui accueillent un nouveau bébé. Le patron de la firme Booyoung a fait cette annonce, lundi 5 février.

Booyoung est un un géant de la construction qui a fait sa fortune dans les immeubles de location. Son patron, Lee Joong-keun, qui a maintenant 84 ans, est une figure assez connue dans le pays. D’abord parce qu’il a souvent eu affaire à la justice, pour des dossiers de fraude fiscale notamment, mais aussi parce qu’il fait beaucoup de dons aux causes sociales qui lui tiennent à coeur. Et parmi ces causes, il y a donc l’effondrement démographique de son pays.

Une équation simple : s'il n'y a plus de bébés, il n'y aura plus de main d'œuvre ni de clients

Le patron de Booyoung explique que c’est la survie de son groupe qui est en jeu à long terme. Si le nombre de naissances continue de s’effondrer en Corée, il n’aura un jour plus assez de clients et en suivant les courbes actuelles, la population coréenne va même être divisée par deux d’ici 2100. Le groupe explique aussi qu’il va souffrir très rapidement d’un effondrement de la main d’œuvre dans le secteur de la construction. C’est pour celà qu’il a décidé de lancer son plan des primes au bébé.

Dorénavant, le groupe entend donc verser 100 000 millions de wons, (70 000 euros), aux employés qui auront un bébé. Pour prouver qu’il est sérieux, il a remis dès lundi des chèques, pour un montant total de cinq millions d’euros aux 70 employés qui ont eu des bébés depuis 2021. Il envisage aussi de mettre à disposition gratuitement des appartements à ses salariés qui auraient trois enfants ou plus. Il faudra toutefois choisir entre la prime et le logement gratuit dans un appartement. Il sollicite d'ailleurs un geste de l’État, pour qu'on lui donne gratuitement des terrains pour bâtir ces fameux logements pour les grandes familles.

Les autres entreprises sud-coréennes ne sont pas aussi généreuses. C’est la première fois qu’une société offre une prime aussi grande. D’autres groupes se mobilisent aussi, mais c’est plutôt pour aménager le temps de travail de leurs salariés. Le groupe d’électronique LG propose, par exemple, jusqu’à deux ans de congé parental et il donne maintenant trois jours de congés rémunérés à ses employés qui font des traitements contre l’infertilité.