Corée du Sud : les animaux de compagnie, qui voyagent de plus en plus avec leurs maîtres, accumulent maintenant leurs propres "miles" écouter (3min)

Les Coréens vivent mais voyagent aussi de plus en plus avec leur animal de compagnie. Pour les attirer, Korean Air a créé un programme de fidélité pour ces animaux, au même titre que leurs maîtres.

Alors que la natalité s’effondre en Corée du Sud, le taux de fécondité en Corée du Sud est tombé à 0,78 enfant par femme, de plus en plus de célibataires ou de familles sans enfant vivent avec un chien. Ainsi, de plus en plus d'animaux voyagent avec leurs humains et les compagnies aériennes en tirent des conséquences. Comme son maître ou sa maîtresse, le chien peut désormais gagner des points de fidélité, des "miles" comme on dit dans l’industrie.

Le chien, le chat, ou le perroquet

C’est la compagnie coréenne Korean Air qui a été la première à proposer ce service qu’elle a baptisé SKYPETS. Le groupe a d’abord analysé le marché. Il a intégré le fait que de moins de moins de clients sud-coréens voyageaient avec des enfants. Le taux de fécondité en Corée du Sud est tombé à 0,78 enfant par femme. Il y a donc moins de voyages de parents avec un ou plusieurs enfants. C’est un manque à gagner. En revanche, de plus en plus de clients souhaitent voyager avec leur animal de compagnie. Donc, pour les attirer, Korean Air leur propose ce programme de fidélité. Dès qu’il prend l’avion, le chien, le chat, ou le perroquet - ça marche aussi avec les oiseaux - gagne des points qui lui permettront ensuite d’avoir des réductions sur ses prochains vols.

Ce programme de fidélité pour chien a déjà du succès. Korean Air dit qu’il a vu les vols avec animaux augmenter de 29% sur les six premiers mois de l’année. Ses grands concurrents en Corée du Sud sont obligés de s’aligner. Les autres compagnies comme JejuAir ont aussi lancé, il y a quelques semaines, leur propre programme de fidélité pour animaux de compagnie.

Des formules tout compris avec son animal

Toutes les compagnies coréennes proposent aussi de plus en plus de place à l’intérieur de la cabine pour les propriétaires de petits animaux qui ne veulent pas que leur jeune chien ou chat soit en cage dans la soute. Ces voyages avec animaux sont très à la mode en Corée du Sud, le marché est énorme.

Les professionnels disent qu’ils doivent répondre à cette humanisation de l’animal. Les propriétaires dépensent, en moyenne, chaque année 353 000 wons pour les soins et le plaisir de leur animal, c’est-à-dire 250 euros. De plus en plus d’agences touristiques proposent maintenant des voyages complets pour un animal et son humain.

On parle de "petkage". C’est un mot portemanteau entre "pet", animal de compagnie, et "package", qui évoque une formule tout compris. Vous pouvez ainsi acheter un "petkage" avec un voyage en car, où votre chien a son propre siège, une nuit dans un hôtel de luxe, où les animaux sont les bienvenus. Et le matin, il y a même des cours de yoga prévus pour vous, et votre chien, sur une belle plage de sable blanc.